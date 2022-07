Vstupné pre turistov do TANAP-u je reálne, predstaviť si ho vie aj Doležal a to aj keby bolo povinné

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) z hľadiska cestovného ruchu nevidí problém v zavedení dobrovoľného vstupného pre turistov do Tatranského národného parku (TANAP). Vie si to predstaviť aj v prípade, že bude tento poplatok neskôr povinný.

Podľa ministra vyberanie vstupného pri návšteve národných parkov nie je nič výnimočné ani v zahraničí. „Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to niečo negatívne,“ uviedol na sociálnej sieti Doležal. Dobrovoľné vstupné je podľa neho v poriadku a nebude namietať, ak bude v budúcnosti povinné.

„Dôležitejšie je skôr si povedať, do čoho pôjdu tieto prostriedky, ktoré sa pri vstupe do národných parkov použijú. Ak pôjdu do rozvoja infraštruktúry, skvalitnenia cestovného ruchu, tak s tým nemám najmenší problém,“ dodal minister dopravy.