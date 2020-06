Výberové konania na šéfov štátnych podnikov sú hrou na transparentnosť, tvrdí dlhoročný lesnícky novinár

Výberové konania na post šéfov do štátnych podnikov Lesy SR a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič) sú hrou na transparentnosť. Tvrdí to dlhoročný lesnícky novinár, aktuálne redaktor časopisu LES & Letokruhy a redaktor webu Lesmedium.sk, Jozef Marko.

V zverejnených tlačových správach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) o transparentných výberoch na tieto posty majú podľa Jozefa Marka absentovať dôležité informácie a o víťazoch jednotlivých výberových konaní má byť údajne dopredu rozhodnuté. Uviedol to vo svojom článku na lesníckom portáli lesmedium.sk.

Chýbajú informácie, ktoré by potvrdzovali transparentnosť

„Prioritou MPRV sú objektívne, transparentné a profesionálne výberové konania, uvádza sa v tlačovej správe agrorezortu z minulého týždňa o tom, že do finále výberu šéfa Lesov SR postupujú dvaja kandidáti. V tlačovej správe však chýbajú informácie, ktoré by transparentnosť výberového konania reálne potvrdili,“ povedal Jozef Marko.

V tlačovej správe mal chýbať napríklad menovitý zoznam členov hodnotiacej komisie či to, kto ich nominoval. „Márne som v tlačovej správe hľadal menovitý zoznam členov hodnotiacej komisie a informáciu o tom, kto ich do nej nominoval. V tlačovej správe je napríklad uvedené, že v hodnotiacej komisii boli aj zástupcovia neštátnych vlastníkov lesov. Predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milan Ovseník nám však povedal, že túto reprezentatívnu organizáciu lesomajiteľov nikto s požiadavkou nominovať svojho zástupcu do hodnotiacej komisie neoslovil,“ pokračoval Jozef Marko.

Výberové konania údajne nie sú transparentné

V oficiálnej informácii agrorezortu o transparentnom výberovom konaní ďalej podľa Jozefa Marka chýbajú internetové odkazy na zverejnené návrhy koncepcie a stratégie štátneho podniku, ktoré posudzovali členovia hodnotiacej komisie aspoň v prípade dvoch uchádzačov, ktorí postúpili do ďalšieho kola.

„A verejnosť nevie nič ani o tom, aké hodnotenia získali šiesti zúčastnení uchádzači od jednotlivých členov hodnotiacej komisie, aké bolo poradie uchádzačov na základe bodového hodnotenia, atď,“ doplnil Jozef Marko pre portál lesmedium.sk.

Lesnícky novinár sa obáva, že pravdu majú ľudia, ktorí tvrdia, že výberové konania do štátnych podnikov Lesy SR a LPM Ulič nie sú transparentné.

„Obávam sa, že budú mať pravdu tí, ktorí neveria v objektívnosť a profesionalitu tohto výberového konania. Veď od jeho vyhlásenia aj vrabce na streche čvirikajú o tom, že novým generálnym riaditeľom š.p. Lesy SR bude Matej Vigoda. Bude v úvodzovkách v rovnako objektívnom, transparentnom a profesionálnom výberovom konaní, ktoré bolo vyhlásené na pozíciu riaditeľa š.p. LPM Ulič, víťazom Mário Perinaj, ktorý je rovnako ako Matej Vigoda v š.p. Lesy SR zatiaľ iba povereným vykonávať túto funkciu?“ vyslovil na záver otázku Jozef Marko.