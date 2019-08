Vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska stále nie je realitou, Lesy SR sú proti výmere 7 000 hektárov

Štátny podnik Lesy SR nesúhlasí s návrhom na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska s rozlohou asi 7 100 hektárov, ktoré by boli v najvyššom, bezzásahovom stupni ochrany. O návrhu od mája 2017 rokuje Svetový fond na ochrany prírody (WWF Slovensko), združenie Prales, Lesy SR, ministerstvá pôdohospodárstva a životného prostredia a Štátna ochrana prírody.

Lesy SR sa vlani dohodou zaviazali, že zabezpečia úplnú ochranu na 2 150 hektároch pralesov a pralesových zvyškov, kde nevykonávajú ťažbu.

„Lesy SR si stoja za svojím záväzkom a v týchto lokalitách nevykonávajú, ani neplánujú vykonávať žiadnu činnosť,“ uviedol štátny podnik na svojej stránke s tým, že tiež podporuje vyhlásenie týchto území za chránené s najvyšším stupňom ochrany.

Nesúhlasia s rozšírením bezzásahovej zóny

Lesy SR však nesúhlasia s požiadavkou ochranárov na rozšírenie bezzásahovej zóny na 7 100 ha. „Podotýkame, že v tejto zvýšenej zóne sa nachádzajú aj porasty nezodpovedajúce charakteristike pralesa,“ zdôraznili Lesy SR.

Súhlasia, že na území navrhovanej rezervácie Pralesy Slovenska budú hospodáriť prírode blízkym spôsobom, v žiadnom prípade to však nemôže byť bez zásahu.

„Nemáme záujem a nebudeme zasahovať do lokalít plánovanými zásahmi, ak nie sú nevyhnutné. Lesy SR si naďalej stoja za svojím záväzkom nezasahovať na lokalitách, kde sa zachovali pralesy a pralesové zvyšky, ale na výmere proklamovanej v dohode z roku 2018,“ uzavreli Lesy SR.

Identifikovali 123 lokalít pralesov

WWF Slovensko tvrdí, že na Slovensku identifikovali 123 lokalít pralesov s celkovou výmerou 8 921 hektárov a 138 pralesových zvyškov s výmerou 1 662 ha. Až 95 percent výmery pralesov leží v nejakom type chráneného územia, avšak efektívnu ochranu im poskytujú len tie chránené územia, kde sa uplatňuje bezzásahový režim ochrany. V takýchto územiach je zahrnutých necelých 69 percent plochy pralesov.

Nechránených alebo nedostatočne chránených je 2 867 hektárov pralesov. Nová prírodná rezervácia by mala zahŕňať 81 lokalít najmä v horských lesoch na strednom Slovensku, niekoľko lokalít leží aj na východe a západe Slovenska. Nachádzajú sa najmä v národných parkoch Veľká Fatra a Nízke Tatry a v chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Vyhlásenie rezervácie stále nie je realitou

WWF Slovensko pripomína, že mapovanie pralesov sa uskutočnilo v rokoch 2009 až 2015, a od toho času už z rozlohy pralesov ubudlo asi 163 ha v 33 lokalitách.

„Mrzí nás, že vyhlásenie rezervácie stále nie je realitou, a to napriek viacerým rokovaniam so zástupcami ministerstiev a štátnych lesov. WWF Slovensko a OZ Prales by preto privítali, keby sa vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska ďalej zbytočne neodďaľovalo a podarilo sa rokovania úspešne ukončiť ešte so súčasným vedením rezortov pôdohospodárstva a životného prostredia,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa WWF Slovensko Andrea Hajduchová.