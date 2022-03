Vyhlásili Európsky strom roka 2022, stal sa ním dub Dunin z Bielovežského pralesa v Poľsku

Európskym stromom roka 2022 sa stal dub Dunin z Bielovežského pralesa v Poľsku, ktorý získal 179 317 hlasov. Slovenský Tatranský dáždnik sa umiestnil na piatom mieste. V súťaži získal viac ako 37-tisíc hlasov.

Na druhom mieste sa umiestnil španielsky dub v lese Coxo Banquesto so 168 234 hlasmi. Tretie miesto obsadil portugalský Veľký dub so 70 563 hlasmi.

Ceny slávnostne odovzdajú v Bruseli

Celkovo bolo v súťaži odovzdaných 769 212 hlasov. Informovala o tom Martina R. Hromadová z nadácie Ekopolis v tlačovej správe.

„S radosťou oznamujeme, že slávnostné odovzdávanie cien sa opäť môže konať v Bruseli a môžeme sa stretnúť so všetkými – organizátormi národných súťaží, nominujúcimi komunitami, ako aj s našimi stromovými priateľmi a podporovateľmi. Podujatie bolo streamované na našich sociálnych sieťach, no nič nenahradí osobné stretnutia. Sľubujeme, že budeme tvrdo pracovať na tom, aby boli naše mestá opäť zelenšie a naša krajina bola zdravá a odolná voči klimatickým zmenám. S pomocou miestnych komunít je to možné,“ uviedol organizátor súťaže Josef Jarý z Environmental Partnership Association.

Ruského kandidáta zo súťaže vylúčili

Súťaž sa nezaobišla bez následkov rusko-ukrajinského konfliktu. Zo súťaže organizátori vylúčili kandidáta z Ruskej federácie a hlasy, ktoré získal ich strom, sa do súťaže nezapočítali.

„Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, boli sme radi, že sme mali na palube našich ruských organizátorov ich Stromu roka, ale rozhodli sme sa nasledovať medzinárodné úsilie izolovať Rusko aj od športových a kultúrnych podujatí,“ dodal Jarý.