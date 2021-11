Vykurujete tuhými palivami? Okrem znečisteného ovzdušia vám hrozia aj požiare v domácnosti

Vykurovanie tuhými palivami prispieva k zvýšeným koncentráciám prachových častíc a benzopyrénu v ovzduší. Na svojom webe to uviedla stránka populair.sk, ktorá je súčasťou projektu LIFE EP – kvalita životného prostredia.

Ak už človek využíva vykurovanie tuhými palivami, je podľa odborníkov dôležité dodržiavať správne zásady, ktoré pomáhajú znižovať dopad kúrenia tuhými palivami na životné prostredie.

Lepšie sú moderné kotly alebo krb

Odborníci odporúčajú používať na vykurovanie radšej moderný kotol alebo krb. Regulačné klapky kotla alebo krbu by pritom mali byť nastavené tak, aby bol k palivu dostatočný prísun vzduchu.

V prípade kúrenia drevom je najlepšie spaľovať drevo, ktoré je aspoň rok až dva vysušené. Pri starších kotloch sa pritom odporúča prikladať menej dreva a častejšie, pri automatických a plynových kotlov zase naplniť kotol do plna.

Dôležité je aj čistenie a správna údržba

Environmentalisti sa zhodujú, že by ľudia nemali kotle používať na spaľovanie rôznych odpadov, ako sú napríklad plasty. Zároveň by mali zvažovať, či svoje príbytky zbytočne neprekurujú a či napríklad nekúria aj v tých častiach nehnuteľností, kde to nie je potrebné. Dôležité je pravidelné čistenie celej sústavy vykurovacích telies, teda nie len komína ale aj kotla a dymovodu.

Podľa informácií Hasičského a záchranného zboru totiž nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies spôsobili na Slovensku od januára do októbra 459 požiarov, pri ktorých sa zranili dve osoby. Celkové finančné škody požiarov dosiahli sumu za viac ako 813-tisíc eur.