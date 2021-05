Výnimka zo zákazu vychádzania pre poľovníkov bola v boji s africkým morom ošípaných opodstatnená

Opodstatnenosť výnimky zo zákazu vychádzania, ktorú udelila Vláda SR poľovníkom, sa v apríli podľa Slovenskej poľovníckej komory (SPK) jednoznačne preukázala.

Poľovníkom sa totiž podarilo v čase výskytu afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku uloviť za 30 dní mesiaca apríl až 2 663 diviakov, čo je až o 170 % viac ako v marci.

Lov diviakov bol skoro najnižší

Dôležitým prvkom pri plnení nariadení je taktiež vyhľadávanie uhynutých diviakov, ktorých počet za apríl vzrástol o viac ako 100 %, až na 1 416 kusov. SPK o tom informovala v stredu.

SPK už od minulého roka intenzívne komunikovala s vedením agrorezortu, chovateľmi ošípaných, poľnohospodármi a veterinármi vo veci výnimiek, nielen zo zákazu organizovania spoločných poľovačiek, ale po novom roku aj o udelení výnimky zo zákazu vycestovania mimo okres, či neskôr zo zákazu vychádzania po 20-tej hodine.

Poľovníci odôvodňovali nutnosť udelenia výnimky z dôvodu nekontrolovaného šírenia afrického moru ošípaných naprieč Slovenskom a povinnosťou plnenia opatrení vydaných veterinármi i agrorezortom.

Podľa výsledkov plnenia plánov lovu diviačej zveri v mesiaci marec, keď ešte výnimky pre poľovníkov neplatili, bol lov diviačej zveri v mesiaci historicky takmer najnižší.

Iné činnosti nemohli vykonávať

Užívatelia revírov vtedy ulovili len 986 kusov diviakov a našli 698 kadáverov diviakov, ktoré uhynuli na AMO. Výnimka v apríli, keď bolo ulovených až 2 663 diviakov sa naplno ukázala.

SPK však pripomína, že Vláda SR udelila poľovníkom výnimku len na plnenie opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a nie na vykonávanie iných činností spojených s poľovníctvom tak, ako to prezentovali niektoré médiá.

SPK preto vyzýva verejnosť, aby sa v prírode pohybovala len po vyznačených cestách a turistických chodníkoch, nepribližovala sa ku kadáverom diviakov a rozhodne ich nechytala, čím by mohla spôsobiť prenos tohto vírusu do domáceho chovu, napr. aj do svojho.

Uhynuté diviaky môžu hlásiť

SPK z tohto dôvodu zriadila e-mailovú schránku podnety@polovnictvo.sk, kde môžu obyvatelia hlásiť nájdené uhynuté diviaky, pokiaľ nebudú vedieť v pôsobnosti ktorej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) sa práve nachádzajú. SPK bude kontaktovať užívateľov revíru i priamo RVPS.

Všetky dôležité informácie aj postup nahlasovania nájdu obyvatelia na webe www.polovnickakomora.sk v časti Africký mor ošípaných.