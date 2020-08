Vypúšťanie nebezpečných látok do odkaliska Poša neprestalo, podľa Budaja je plné arzénu

Do odkaliska v Poši (okres Vranov nad Topľou) sa neustále vlieva nový nebezpečný odpad. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Ten odkalisko v Poši prvý krát ako minister navštívil 19. mája. Podľa Budaja vtedy do odkaliska nebol vypúšťaný nebezpečný odpad. Neskôr sa však dozvedel, že vypúšťanie odpadových vôd bolo počas jeho návštevy pozastavené, inak však prebieha neustále.

Plné arzénu

Odkalisko veľké približne 30 hektárov je podľa Budaja plné arzénu. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) preto začala voči prevádzkovateľovi konanie o náprave, ktorého výsledkom by mal byť zákaz ďalšieho vypúšťania nebezpečných látok do odkaliska.

Voda z odkaliska sa dostáva do Kyjovského potoka, ktorý sa vlieva do Ondavy a tá následne do Tisy. Šéf envirorezortu upozornil, že Štátny geologický ústav Dionýza Štúra už v roku 2015 podrobne popísal znečistenie v Poši a informoval príslušný okresný úrad. Ten však nekonal.

V súvislosti s odkaliskom dne vykonala SIŽP kontroly v areáloch Chemko Strážske, okresných úradoch v Michalovciach a Prešove a na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach, v rámci ktorých zaistila 20 dokumentov.

Novela zákona

„SIŽP tieto spisy dôsledne vyhodnotí a následne bude vyvodzovať aj osobnú zodpovednosť,“ povedal generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo, podľa ktorého je zrejmé, že niektorí inšpektori SIŽP na východe Slovenska o situácií vedeli, no nekonali tak, ako mali.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia (MŽP) Michala Kiču aj prípady týkajúce sa Chemka Strážske a odkaliska Poša ukazujú, že súčasná právna úprava neumožňuje inšpektorom SIŽP konať ihneď, bezodkladne a v primeranom čase.

MŽP chce preto do medzirezortného pripomienkového konania predložiť novelu zákona, ktorá to zmení.

Pokuta pre prevádzkovateľa

Podľa generálneho riaditeľa SIŽP Jána Jenča by celá záležitosť s odkaliskom Poša mala byť uzavretá do konca septembra. Podľa Jenča je možné uložiť prevádzkovateľovi odkaliska pokutu do výšky 170-tisíc eur.

K jednotlivým osobám zodpovedným za vzniknutú situáciu sa vyjadrovať nechcel. Podľa Budaja je však vzhľadom na obsah nebezpečných látok v odkalisku možné, že niektorými úradníkmi a ich rozhodnutiami sa budú zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní.