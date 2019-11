Výrobcom má pomôcť nová databáza, obsahuje informácie o slovenských potravinách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) spúšta elektronickú databázu slovenských potravín a ich producentov – Slovak Food Export. Má ísť o ďalšie opatrenie, ktoré vďaka využitiu služieb ekonomickej diplomacie pomôže slovenským výrobcom nadväzovať obchodné kontakty v zahraničí. Agrorezort o tom informoval vo štvrtok.

„Keď som v roku 2016 prebrala vedenie agrorezortu, podpora expanzie slovenských potravinárov do zahraničia neexistovala. Na významných potravinárskych výstavách chýbal národný stánok, absentovali cielené podujatia pre potravinárov, veľvyslanectvá a zastupiteľské úrady nemali žiadne údaje o slovenských potravinách. Rozhodli sme sa to zmeniť. Rozcestovali sme potravinárov a otvorili im dvere aj na ťažko dostupné trhy, kde uzavreli nové kontrakty. Teraz prichádzame s podporou slovenskej obchodnej diplomacie,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas Exportného dňa na výstave Gastra & Kulinária v Nitre.

Slovak Food Export, elektronická databáza slovenských výrobcov a potravinárskych výrobkov slúži podľa MPRV SR na prezentáciu slovenských produktov v zahraničí. Prihlásiť sa do nej môže bezplatne každá slovenská potravinárska výrobná spoločnosť, ktorá exportuje do zahraničia alebo to má vo svojej dlhodobej stratégii.

„Databáza slúži na prezentovanie slovenského potravinárstva a našich produktov pre veľvyslancov a diplomatov počas ich rokovaní a pri hľadaní nových odbytových možností pre slovenské spoločnosti. Zároveň ju budeme distribuovať zahraničným veľvyslanectvám a ekonomickým diplomatom, ktorí majú v portfóliu územie Slovenska. Databáza je určená aj pre všetkých zahraničných nákupcov, distribútorov, importérov, zástupcov maloobchodných a veľkoobchodných sietí,“ objasnil generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský. Databáza je dostupná na stránke www.bestslovakfood.com a spravuje ju MPRV SR.