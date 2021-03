Výrobcovia a distribútori nápojov majú na registráciu do systému zálohovania len 60 dní

Výrobcovia a distribútori nápojov budú mať od piatka 19. marca 60 dní na registráciu do systému zálohovania.

Na piatkovej online tlačovej konferencii to uviedla Lucia Morvai, zástupkyňa konzorcia združení výrobcov a obchodníkov, ktoré je správcom systému zálohovania a generálna riaditeľka správcu zálohového systému Mária Trčková.

Povinnosť požiadať správcu systému zálohovania majú zo zákona výrobcovia aj distribútori nápojov. Urobiť tak majú najneskôr do 18. mája.

Fľaše nebude možné vracať všade

Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek má byť spustené od 1. januára 2022. Za každú PET fľašu a plechovku spotrebiteľ zaplatí v obchode 15 centov, ktoré mu budú následne vrátané pri vrátení nápojových obalov do automatu alebo v obchode. Vrátené obaly z nápojov budú prevezené do triediacieho centra.

Odtiaľ poputujú k recyklátorovi, ktorý z nich vyrobí nové nápojové obaly. Generálna riaditeľka správcu zálohového systému preto upozornila, že ľudia by plastové fľaše ani plechovky po zavedení systému nemali krčiť a mali by ich do automatov či na obchodné miesta vracať nepoškodené.

Zároveň dodala, že možnosť vrátenia nápojových obalov nebude platiť pre všetky obchody, najmä ak pôjde napríklad o menšie obchody s potravinami.

Vysoké percento zberu už do pár rokov

Cieľom správcu zálohového systému je do roku 2025 zvýšiť množstvo zberu nápojových obalov zo súčasných približne 60 na 90 percent. Slovenská legislatíva zaväzuje správcu dostať do roku 2027 zber plastových fliaš na 90 percent a zber plechoviek na rovnakú úroveň do roku 2029.

Správca však deklaruje ambicióznejšie ciele a 90-percentný zber fliaš a plechoviek chce dosiahnuť už v roku 2025.

Systém zálohovania bude na Slovensku prevádzkovať Správca zálohového systému – nezisková organizácia, ktorú zakladajú Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd spoločne so Slovenským zväzom výrobcov piva a sladu, Slovenskou alianciou moderného obchodu a Zväzom obchodu SR.

Nápoj kúpený, ale obal požičaný

Správca zároveň oznámil uvedenie novej webstránky www.slovenskozalohuje.sk. Na stránke plánuje postupne zverejňovať základné dôležité informácie o zálohovom systéme. Predstavený bol aj symbol zálohovania, ktorý bude od roku 2022 na každej zálohovanej PET fľaši a plechovke.

Zahraničným hosťom na tlačovej konferencii bol Rauno Raal, bývalý generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Eesti Pandipakend, správca estónskeho zálohového systému. Prezentoval skúsenosti a úspechy z Estónska a z Litvy.

Tá už dnes vďaka systému plní cieľ zberu 90-percentného zberu, ktorý bol nastavený do roku 2029. Pred zavedením systému v Litve v roku 2006 pritom dosahovala recyklácia fliaš a plechoviek v krajine len 33 percent.

Správca zálohového systému na Slovensku pripravuje aj edukačnú a informačnú kampaň pre verejnosť. Jej cieľom a zároveň posolstvom bude naučiť ľudí, že obaly nie sú odpad, ale cenné materiály. Ich vrátením môžu byť opätovne využité. Trčková dodala, že bude dôležité vysvetliť spotrebiteľom, že si kupujú nápoj, no obal si iba požičiavajú.