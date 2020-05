Výročná správa Slovenského pozemkového fondu potvrdila korupčné kauzy, na ktoré poukazovala strana SaS

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za potvrdenie svojej doterajšej kritiky výročnú správu Slovenského pozemkového fondu (SPF) za rok 2019, ktorú predložila generálna riaditeľka fondu Gabriela Bartošová v utorok na Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Kritika SaS sa týkala nájmu pozemkov, zastupovania štátu pri prideľovaní poľovných revírov, pozemkových úprav a reštitúcií. Informoval o tom v utorok hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Opodstatnená kritika SPF

„Naša dlhodobá kritika a výhrady boli v prípade činnosti SPF skutočne opodstatnené a pravdivé. Týkalo sa to nájmu pozemkov, zastupovania štátu pri prideľovaní poľovných revírov, pozemkových úprav a reštitúcií. Kontrola NKÚ bola vykonaná v roku 2011 a preto sme sa na výbore zhodli s koaličnými a opozičnými poslancami, aby NR SR uznesením požiadala NKÚ o hĺbkovú kontrolu SPF a následne mohli byť realizované aj ďalšie úkony, ktoré z tejto kontroly vyplynú,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS a členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Anna Zemanová.

Miliónové úplatky

Poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová pripomenula akciu Dobytkár Národnej kriminálnej agentúry, keď bol zadržaný aj advokát Ján Gajan.

„NAKA odhalila, že by malo ísť o úplatky takmer 10 miliónov eur. Skutočne by nás zaujímalo, kto vlastne doteraz riadil SPF. Z dostupných informácií vieme, že práve do advokátskej kancelárie Jána Gajana si mali chodiť zamestnanci SPF po rady. Práve z dôvodu netransparentného hospodárenia SPF zbohatli vybraní – naši ľudia. Pevne verím, že NKÚ prešetrí celé hospodárenie SPF a nielen vďaka tejto kontrole, ale aj novému vedeniu, sa verejnosť čoskoro dozvie celú pravdu,“ uzavrela Jarmila Halgašová.