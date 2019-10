Vývoz potravín z Európskej únie opäť vzrástol, exportovali viac bravčového mäsa aj liehovín

Hodnota vývozu agropotravinárskych výrobkov Európskej únie (EÚ) v auguste tohto roka dosiahla 12,07 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,6 %. Keďže hodnota dovozu klesla o 0,2 % na 9,14 miliardy eur, prebytok agropotravinárskeho obchodu za august tak dosiahol 2,93 miliardy eur, čo predstavuje nárast v pozitívnej obchodnej bilancii v porovnaní s minuloročnými údajmi až o 29 %. Vyplýva to z mesačnej obchodnej správy, ktorú uverejnila Európska komisia.

V medziročnom porovnaní mesačných vývozných hodnôt z augusta boli najvyššie prírastky zaznamenané v prípade Číny, a to o 283 mil. eur, USA o 192 mil. eur a Japonska o 69 mil. eur. Výrazný pokles bol však pri vývoze EÚ do Hongkongu a Líbye, a to o 66 mil. eur a Alžírska o 48 mil. eur.

V dovoze v auguste medziročne stúpla hodnota príjmu potravín EÚ z Ukrajiny o 198 mil. eur, Brazílie o 94 mil. eur a Kanady o 74 mil. eur. Na druhej strane poklesli hodnoty dovozu z USA o 153 mil. eur, Južnej Afriky o 59 mil. eur a Indonézie o 51 mil. eur.

Zvýšili sa vývozné hodnoty viacerých kategórií výrobkov vrátane pšenice, bravčového mäsa, liehovín a likérov či sušeného mlieka a srvátky. Výrazne však poklesol vývoz živých zvierat, cukrovej repy a cukrovej trstiny. Medziročne sa zvýšil dovoz olejnín, iných ako sójových bôbov, hrubých obilnín, etanolu, pšenice a cukrovej repy a trstinového cukru. Naopak poklesla hodnota dovozu nepraženej kávy a čaju, sójových bôbov, palmového oleja, citrusových plodov a ovocných štiav.