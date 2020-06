Z agrorezortu odchádza riaditeľ komunikácie

Vladimíra Machalíka vo funkcii riaditeľa komunikácie MPRV SR nahradí Anežka Hrdá.

Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) odchádza k 15. júnu riaditeľ komunikácie a marketingu Vladimír Machalík. Vedenie komunikácie prevezme Anežka Hrdá.

„MPRV, ešte pred pár rokmi vnímané ako rezort ovplyvňujúci výhradne poľnohospodárov a lesníkov, sme posunuli medzi strategické ministerstvá. Verejnosť si už uvedomuje, že ovplyvňuje ich každodenný život oveľa viac ako mnohé iné ministerstvá. Nejde len o potraviny, ktoré každý deň jeme. Agrorezort určuje vzhľad i zdravie našej krajiny a zodpovedá za ochranu zvierat a rastlín. Podarilo sa nám naštartovať aj spotrebiteľský patriotizmus, nevyhnutný kľúč na dosiahnutie potravinovej sebestačnosti SR. Chcem sa za to kolegom nielen z komunikácie, ale aj odborných sekcií a organizácií rezortu poďakovať,“ informoval vo štvrtok Vladimír Machalík.

Na agrorezort prišiel Vladimír Machalík v roku 2016 z najväčšej slovenskej firmy Volkswagen Slovakia, kde mal na starosti internú, externú komunikáciu a bol jej hovorcom. Je absolventom Katedry žurnalistiky Univerzity Komenského. Public relations a komunikáciu vyštudoval na Cambridge Marketing College a na London School of Economics. Exekutívny manažérsky program strategickej komunikácie absolvoval na berlínskej Quadriga University. Pôsobil v denníku Pravda, ekonomickej redakcii TASR a v Európskej komisii, na generálnom riaditeľstve pre podnikanie a priemysel v Bruseli. Je predsedom Asociácie hovorcov Slovenska a členom porôt viacerých slovenských i zahraničných komunikačných súťaží.

Komunikáciu agrorezortu čakajú veľké výzvy

„Mojich kolegov čakajú veľké výzvy a to nielen pokračovať v profesionálnej komunikácii s médiami a verejnosťou, ale aj v budovaní spotrebiteľského patriotizmu. V čase nadchádzajúcej ekonomickej krízy je tiež nevyhnutné, aby agrorezort komunikoval so všetkými stakeholdermi v sektore. Vážnym problémom postihujúcim aj túto oblasť sú dezinformácie. Vzhľadom na ich vysokú nebezpečnosť bude proti nim treba čoraz intenzívnejšie bojovať odbornosťou a faktami. Boj to nebude ľahký, žiaľ neraz sa už totiž stávajú súčasťou politického marketingu aj na Slovensku,“ dodal Vladimír Machalík.

Nové tváre v komunikačnom oddelení MPRV

Novou poverenou riaditeľkou komunikácie a marketingu bude Anežka Hrdá. Absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pôsobila ako asistentka poslanca Jozefa Viskupiča (OĽaNO), v mediálnej agentúre Trumpeter, Mestskej televízii Trnava a TV Pezinok. Komunikačný tím agrorezortu posilní aj Andrej Wallner, ktorý pôsobil ako moderátor a zabávač v rádiu Expres, Rádiu Slovensko, či rádiu Viva a zakladateľ spravodajského portálu hlavné.sk.