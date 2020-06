Slovensko má jedinečnú šancu obnoviť výrobu potravín, podľa potravinárov sa na to majú využiť peniaze EÚ

V rámci rozpočtu vyčleneného na Fond obnovy Európskej únie má Slovensko podľa Potravinárskej komory Slovenska jedinečnú šancu obnoviť výrobu potravín. Takáto príležitosť sa už nemusí opakovať a PKS preto požaduje, aby časť z týchto finančných prostriedkov bola použitá na obnovu a modernizáciu potravinárskeho odvetvia na Slovensku.

Konštatoval to v piatok pre agentúru SITA prezident PKS Daniel Poturnay. Zároveň dodal, že slovenskí potravinári majú pripravené konkrétne investičné zámery na modernizáciu, ktoré štát zmapoval ešte v závere minulého roku.

„Investície do výroby potravín sú oblasťou, ktorá popri zdravotníctve, školstve, infraštruktúre, vede a výskume, zasiahne každého jedného obyvateľa tejto republiky. Potravinárstvo bolo dlhodobo finančne poddimenzované, čo sa v súčasnej dobe prejavuje v historicky najväčšom a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinami,“ uviedol Daniel Poturnay.

Príprava Plánu obnovy SR

Slovensko sa musí podľa PKS v najbližších dňoch popasovať s neľahkou úlohou, a to pripraviť Plán obnovy SR a predstaviť zámer na použitie významnej finančnej pomoci z Európskej únie.

„Vzhľadom na skutočnosť, že výroba potravín bola dlhodobo na pokraji záujmu predchádzajúcich vlád, sme v rámci Európskej únie na chvoste v objeme potravinárskej výroby, a v niektorých dôležitých komoditách, ako je bravčové mäso, ovocie, zelenina, droždie, jedlé oleje, či spracované ovocie a zelenina, sme závislí od dovozu zo zahraničia,“ doplnil Poturnay.

Snaha vytvoriť dostatok pracovných miest

Mimoriadna situácia, ktorú svet zažíval v posledných mesiacoch s koronakrízou podľa PKS ukázala, aká je dôležitá diverzifikácia priemyslu a rozvoj regiónov.

„Musíme hľadať spôsoby, ako rozložiť riziko z dopadov ekonomickej krízy a ako vytvoriť dostatok pracovných miest pre našich ľudí na Slovensku. Potravinárska výroba je jedným z riešení, pričom by sme si mali zobrať príklad z iných európskych krajín. Vo viac ako polovici štátov EÚ je potravinárstvo jedným z najväčších zamestnávateľov a najväčším spracovateľským odvetvím, väčším ako automobilový priemysel,“ dodal Daniel Poturnay.

Cieľom je moderné a inovatívne odvetvie

Potravinári majú tú výhodu, že investičnú potrebu do rozvoja odvetvia majú podrobne zmapovanú. V závere minulého roka si dal štát vypracovať komplexnú informačnú databázu pre účely zefektívnenia potravinárskej výroby. Do databázy dodalo informácie 251 potravinárskych podnikov, ktoré tvoria 65,47 % tržieb z celkového odvetvia.

Potravinári potrebujú v rozmedzí 2 až 5 rokov investovať do svojich podnikov v prepočte na celé odvetvie až 939 miliónov eur. Pri realizácií plánovaných investícií by sa z odvetvia potravinárstva mohlo stať podľa PKS moderné, inovatívne odvetvie so zníženým dopadom na životné prostredie.

Šanca obnoviť výrobu potravín

Investície do technológie výroby počítajú s robotizáciou, nákupom inovatívnych technológií, automatizáciou, či digitalizáciou.

V rámci investícií do produktov sa potravinári plánujú zamerať najmä na reformuláciu potravín, výrobu inovatívnych tradičných výrobkov, fortifikácie výrobkov či vývoj výrobkov pre ľudí trpiacich potravinovými intoleranciami a výrobkov určených na osobitné výživové účely. Potravinári majú investičné plány aj v rámci energetického hospodárenia či v oblasti ochrany životného prostredia.

„Rozumne použitými investíciami do potravinárskeho odvetvia máme šancu nielenže obnoviť výrobu potravín na Slovensku, ale aj dostať sa na európsku úroveň,“ uzavrel prezident PKS.