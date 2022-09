Z ukrajinských prístavov vyplávalo ďalších sedem lodí s obilím pre Afriku, Áziu a Európu

Ďalších sedem lodí s exportom poľnohospodárskych tovarov v nedeľu vyplávalo z ukrajinských prístavov.

„Sedem lodí s nákladom 146 200 ton poľnohospodárskych produktov pre Afriku, Áziu a Európu vyplávalo z prístavov Odesa, Čornomorsk a Pivdennyj,“ oznámil ukrajinský rezort poľnohospodárstva na Facebooku.

Ministerstvo konštatovalo, že od augustovej dohody o bezpečnom koridore v Čiernom mori, ktorú sprostredkovala OSN, z ukrajinských prístavov už vyplávalo 218 lodí s celkovým nákladom 4,85 milióna ton. Pred vojnou Ukrajina cez Čierne more exportovala do 6 miliónov ton obilia mesačne. Informuje o tom web The Guardian.