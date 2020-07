Zabezpečenie potravín aj viaceré trestné oznámenia, minister Mičovský hodnotil svojich 100 dní vo funkcii (video)

Zabezpečenie dostatočného množstva potravín v obchodoch a poľnohospodárskych prác počas koronakrízy označil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) za jeden z hlavných výsledkov sto dní vo funkcii.

Upozornil aj na závažné zistenia v činnosti viacerých spoločností v rámci rezortu, napríklad v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Závodisku, Agrokomplexe, Lesoch SR či v Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič.

„Tu sme museli riešiť vážne veci, ktoré vyústili do trestných oznámení a do problémov, ktoré sa nedajú nazvať inakšie ako úpadok, ktorý sme zdedili a musíme riešiť. Je ťaživým svedectvom toho, že to, čo sme žili v posledných rokoch, bolo zlé,“ povedal na tlačovej besede vo štvrtok Mičovský.

