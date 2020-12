Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe bude platiť neskôr, poslanci posunuli jeho účinnosť

Účinnosť zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa posunie o rok, a to z 1. januára 2021 na 1. januára 2022. Dôvodom je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktorým sa odložil dátum uplatňovania ich nariadení z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Túto zmenu schválil v utorok parlament z dôvodu naliehavosti na vykonanie právne záväzného aktu Európskej únie (EÚ) v termíne v skrátenom legislatívnom konaní.

„Slovenský právny predpis by v prípade neposunutia účinnosti platil skôr ako nariadenie Európskej únie. Farmári by tak boli vystavení sankciám, ktoré by nemali oporu v legislatíve EÚ. Preto sme museli schváliť odklad. Všetky ostatné schválené zmeny zostávajú v zákone v platnosti,“ ozrejmil v pléne NR SR minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.

Zákon od 1. januára 2022 zavedie vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktorý chce začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním v kontrolnom ústave.

Zákon súčasne upraví povinnosti prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, povinnosti inšpekčných organizácií, ako aj označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby logom Európskej únie a grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby uvedeným v prílohe zákona.