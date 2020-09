Zákon o potravinách čakajú zmeny, do predaja by sa mohli dostať aj veci po záruke

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plánuje v zákone o potravinách znížiť minimálnu hranicu pokuty pre fyzické a právnické osoby pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta.

Môže ísť napríklad o výrobu alebo umiestňovanie potravín na trh, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené, či sú na výrobu potravín použité zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.

Aktuálne ak nastane do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty opakované porušenie povinností, za ktoré bola uložená pokuta, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 do 5 miliónov eur. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave novely zákona o potravinách, ktorú dal agrorezort do pripomienkového konania.

Zároveň sa má prostredníctvom novely zákona o potravinách umožniť predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti za stanovených podmienok. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na október.