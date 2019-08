Záplavy narobili starosti aj poľnohospodárom, poškodená úroda ich môže pripraviť o státisíce eur

Obce postihnuté stredajšími záplavami už odvolávajú vyhlásenú mimoriadnu situáciu. Výdatné búrky a lejak na východnom Slovensku však narobil starosti aj poľnohospodárom. Poškodená úroda pšenice ich môže pripraviť o státisíce eur. Presné škody budú môcť vyčísliť až o niekoľko dní.

Prudký dážď pováľal pšenicu

Najhoršia situácia počas stredy bola v obciach Kapušany a Fintice, kde starostky vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity. Kým obecný majetok poškodený nebol, škody zaznamenali obyvatelia domov, do ktorých sa dostala voda, no najmä poľnohospodárske družstvá, ktorým dážď zničil úrodu.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ rastlinnej výroby Družstva Agroplus Prešov Peter Christakov, výšku škôd ešte nevyčíslili, keďže na polia sa zatiaľ pre neprístupný terén nedostali. Zistia ju až po žatve.

Ako dodal Christakov, prešovské družstvo má zničenú úrodu na poliach pri Finticiach a Nižnej Šebastovej, ktoré boli zaplavené. Poškodená je aj úroda vo Vyšnej Šebastovej či pri Prešove, kde prudký dážď úrodu pšenice pováľal a bude problematické ju pozbierať. V zlom stave je zhruba 200 až 250 hektárov pôdy. Škody len na produkcii podľa neho môžu presiahnuť aj stotisíc eur.

„Sú to pre nás veľké škody. Nehovorím, že z toho niečo nepozbierame, ale otázna je kvalita a výnos. Straty budú veľké. Presné čísla ale budeme vedieť, až keď pozbierame úrodu,“ uviedol Christakov. Úrodu síce majú poistenú, no dážď a záplavy sa na poistku nevzťahujú. „Poistené sú len požiar a ľadovec, čiže na poistku nemáme nárok,“ dodal.

Záplavy prišli v najnevhodnejšej chvíli

Zhruba 200 hektárov pšenice ostalo na poli aj poľnohospodárom z Poľnohospodárskeho družstva v Kapušanoch pri Prešove. Aj oni odhadujú škody na rovnakej úrovni ako prešovské družstvo.

„Dúfame, že škody nie sú totálne. Ťažko povedať, čo vymlátime a či to bude použiteľné. Zatiaľ čakáme, keď budeme môcť úrodu pozbierať. Kombajny sú pripravené a uvidíme, kedy nás pustí terén. Myslím si ale, že minimálne o štyri až päť dní,“ uviedla pre agentúru SITA predsedníčka družstva Viera Sučková. Ako podotkla, pod vodou ostala na ploche zhruba 20 až 30 hektárov aj pokosená lucerka.

Záplavy pritom prišli podľa Sučkovej v najnevhodnejšej chvíli. Ak by boli o pár dní neskôr, úrodu by už mali pokosenú. Ďalším vážnym problémom je ale podľa predsedníčky družstva aj zakladanie novej úrody, a to najmä v prípade repky a živočíšnej výroby.

„Termín na sejbu repky je 25. august, a z tých plôch, kde sme ju mali siať, nie je pozbieraná ani slama. Máme silnú živočíšnu výrobu, chováme kravy a ovce a hrozí, že budeme mať nedostatok slamy,“ upozornila Sučková.

Preplatenie škôd štátom

Ani na družstvo z Kapušian sa nevzťahuje uzavretá poistka. Je iba malá nádej, že im škody preplatí štát, no chcú sa o to prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pokúsiť. „Je to čerstvé, ťažko povedať, či o tom ministerstvo vôbec bude uvažovať,“ podotkla.

Obce Fintice aj Kapušany už 3. stupeň povodňovej aktivity odvolali. Ako agentúru SITA informovala starostka Fintíc Terézia Gmitrová, mimoriadnu situáciu v obci zrušili vo štvrtok o 8:00.

„V obci k poškodeniu majetku nedošlo. Hladina Sekčova klesla a cesta, ktorá bola ešte v stredu pod vodou, je dnes už priechodná v oboch smeroch. Premáva osobná, nákladná aj autobusová doprava,“ uviedla Gmitrová. V obci Kapušany ešte v stredu večer znížili tretí stupeň povodňovej aktivity a dnes ráno zrušili aj 2. stupeň.

„Všetky hladiny tokov Kapanoš, Ladianka a Sekčov sú v koryte. Situácia sa stabilizovala. Voda síce ešte je na poliach, ale opadáva a situácia sa zlepšuje,“ dodala starostka Kapušian Slávka Guteková.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.