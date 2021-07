Žatva sa tento rok oneskorí. Poľnohospodári očakávajú nižšiu úrodu

Kým pred dvoma rokmi vyšli kombajny na polia už koncom júna, tento rok sa žatva oneskorí. Dôvodom je neočakávane chladné počasie v jarných mesiacoch. Poľnohospodári predpokladajú, že so zberom obilia a ozimnej repky naplno začnú aj vzhľadom na aktuálne horúčavy v prvý alebo druhý júlový týždeň.

Žatvu ako prvé tradične odštartujú južné okresy Slovenska. Výkyvy počasia sa však podpíšu nielen pod veľkosť úrody, ale aj pod jej kvalitu. Farmári aj ministerstvo pôdohospodárstva odhadujú, že medziročne bude menej pšenice, jačmeňa aj repky olejnej.

Menej pšenice aj repky

Podľa posledného odhadu Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy by mohla tohtoročná priemerná úroda pšenice dosiahnuť 4,32 až 4,79 tony na hektár. Oproti minuloročnej žatevnej sezóne by to predstavovalo pokles o 22,6 % až 14,2 %.

Jačmeňa jarného by sa mohlo zozbierať v priemere 3,73 až 4,09 tony z hektára. Jačmeňa by tak medziročne bolo menej o 24,1 % až 16,7 %.

Nižšie výnosy predpokladajú poľnohospodári aj pri repke olejnej. Jej úroda sa v priemere odhaduje na 2,42 až 2,87 tony na hektár. Oproti sezóne 2019/2020 by sa množstvo zožatej ozimnej repky znížilo v rozmedzí 19,5 % až 4,5 %.

„Žatva sa oficiálne ešte nezačala. Jej mierne posunutie spôsobil najmä studený a daždivý máj. Rast poľnohospodárskych plodín a ich dozrievanie tak bolo prirodzene pre počasie spomalené,“ uviedla pre portál NášVidiek.sk hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.