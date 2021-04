Záujem o domácu jahňacinu výrazne vzrástol, chovatelia majú odvážne plány

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOaK) mimoriadne teší záujem spotrebiteľov o slovenskú jahňacinu.

Tohtoročný záujem o produkty z jahňaciny hodnotí zväz ako diametrálne odlišný v porovnaní s minulosťou. Z celoslovenskej produkcie sa vyviezlo na veľkonočný taliansky trh 40 percent zvierat, zvyšok ostal doma.

Ambiciózny plán do budúcnosti

Pričom pred 10 až 30 rokmi odchádzala celá slovenská produkcia jahniat na zahraničné trhy. Aj preto v obchodoch pred Veľkou nocou nájdu našinci takmer o 100 percent viac jahňaciny ako vlani. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

„V rámci obchodných reťazcov, do ktorých dodávame zlaté slovenské jahňa, sa výrazne zvýšil objem nášho tovaru. Kým vlani sme do obchodov umiestnili 8 000 jahniat, tento rok už 15 000. Máme plány, pri ktorých počítame s budúcoročným odbytom do obchodov v množstve až 40 000 jahniat,“ uviedol riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Slavomír Reľovský.

Výkupca s vlastným bitúnkom

Pozitívnou správou pre odvetvie je aj to, že chovatelia našli slovenského výkupcu, ktorý má bitúnok, rozrábkareň a dokáže predávať jahniatka. Uzavrel sa tak dôležitý kruh – slovenský chovateľ, slovenský spracovateľ, slovenský obchodník a slovenský spotrebiteľ.

„Vďaka tomu, že sme prvýkrát podpísali zmluvy s pevnou odbytovou cenou, dostaneme takýmto spôsobom naviac za predané jahňatá 1,2 mil. eur, ktoré by si ináč rozdelili neseriózni výkupcovia, tak ako tomu bolo v minulosti. Sú to peniaze mimoriadne dôležité pre ďalší chov zvierat. Máme zmluvy na serióznu cenu, pri ktorej konečne chovateľ nechová zvieratá so stratou. Považujeme to za historický úspech, ktorý sa nám v tomto roku podaril dosiahnuť,“ dodal Slavomír Reľovský.