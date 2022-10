Zdražovanie energií ohrozuje recyklačné kapacity na Slovensku. Pri príprave budúcoročných rozpočtov varíme z vody, varujú firmy

Asociácia pre recykláciu obalov avizuje možnú odstávku recyklačných kapacít na Slovensku v súvislosti s negatívnym vývojom cien energií.

Zdražovanie prináša neistotu

Aktuálny stav na trhu je aj pre recyklačné firmy, zamerané na plasty, kovy a sklo, neakceptovateľný a prináša neistotu do tohto odvetvia. Firmy sa pripravujú aj na alternatívu zastavenia recyklácie. V tlačovej správe o tom informovala Asociácia pre recykláciu obalov.

„Dnes, keď sa nachádzame v období tvorby stratégií a rozpočtovania na ďalší rok, varíme z vody. Ak by sme zohľadnili vo výslednej cene recyklátu aktuálne zverejnené ceny energií, dostali by sme sa na úroveň, pri ktorej by používateľ recyklátu zvážil jeho použitie. Recyklácia by stratila význam, pretože primárna surovina bude pre neho omnoho lacnejšia alternatíva,“ hovorí prezident Asociácie pre recykláciu obalov Michal Figúr.

Spracovanie obalov na ďalšie použitie

Recyklácia obalov je podľa asociácie proces náročný na spotrebu elektrickej energie, a preto je pre prevádzku kľúčová ich dodávka za cenu, ktorú sú schopní zvládnuť zaplatiť.

Recyklačné spoločnosti, ktoré v rokoch 2021 až 2022 zaplatili v priemere 250 eur za jednu MWh za elektrickú energiu a za plyn 70 eur za jednu MWh, by mali podľa aktuálnej ceny zaplatiť v roku 2023 za elektrickú energiu 660 eur a 280 eur za plyn.

„Naša činnosť je jedným z hlavných článkov k naplneniu cieľa miery recyklácie odpadov. Reálne si neviem predstaviť, čo sa stane, ak to skrátka neutiahneme a zavrieme. Naši členovia spracovávajú takmer 300-tisíc ton separovaného odpadu ročne,“ vysvetľuje Figúr. Ak v najbližšom období bude pretrvávať status quo, členovia sú rozhodnutí podniknúť ďalšie kroky.