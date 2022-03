Zdražovanie potravín nezastaví ani podpísaná deklarácia o cenovej stabilite, zhodli sa analytici

Ceny potravín budú rásť aj napriek deklarácii o cenovej stabilite potravín, ktorú podpísal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) s predstaviteľmi obchodu.

Pri vybraných potravinách by nemalo dochádzať k neodôvodnenému zdražovaniu alebo nadmernému zvyšovaniu cien v dôsledku rastúcich obchodných marží.

Zastropovanie cien nie je cesta

Rastúce ceny výrobných vstupov či už ide o benzín, energie alebo agrokomodity sa do cien potravín zakomponovávať budú, myslí si analytička 365.bank Jana Glasová.

Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka je deklarácia v zásade kompromisom. „Do určitej miery obmedzuje rast cien potravín a zároveň zachováva voľnú trhovú cenotvorbu. Musíme si totiž uvedomiť, že ak by došlo k úplnému zastropovaniu cien pri súčasných volatilných cenách komodít a energií, cenotvorba by bola narušená a výrobcovia by pri ďalšom raste cien zaznamenávali straty, ktoré by museli znášať buď oni sami alebo štát prostredníctvom kompenzácií,“ uviedol Horňák pre agentúru SITA.