Žiadosti o peniaze pre farmárov často stroskotajú na chybách. Tieto sa opakujú stále dokola

Nedodržiavanie termínov, neúplne doklady, aj nesprávne podané žiadosti. Takto si poľnohospodári často nevedomky maria svoje šance na získanie finančného príspevku cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA).

„V tomto sme celá SR na jednej lodi, chybovosť na žiadostiach ovplyvňuje potom auditné zistenia. Takže proces administrácie vie prijímateľ podpory – žiadateľ značne ovplyvniť a zrýchliť,“ hovorí generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch. Spolu s ním sme sa teda pozreli na najčastejšie chyby zo strany žiadateľov, ale aj na to, ako ich nabudúce neurobiť.

Najčastejšie chyby

Nadvýmera na nahlásených plochách poľnohospodárskej pôdy pre určité opatrenia a operácie z dôvodu neznalosti výmery oprávnenej na platbu (napr. celková užívaná výmera, výmera na jednotlivé kategórie pri platbách pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC), výmera biotopov v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (AEKO) a pod.). Poľnohospodári často do žiadosti jednoducho uvedú celú plochu, bez ohľadu na to, čo sa na nej nachádza- či už je to stavba, alebo zárast. Tieto plochy treba z výmery plochy vylúčiť.

Zmena údajov LPIS je možná aj v priebehu roka. Údaje o LPIS a všetkých hraniciach užívania jednotlivých plôch sa nachádzajú v aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu – https://gsaa.mpsr.sk/

Neobhospodarovanie užívaných plôch poľnohospodárskej pôdy- Všetky pozemky sú dnes evidované v systéme GSAA a PPA si vie ľahko overiť, čo sa na nich nachádza a čo sa na nich robí. Ak napríklad žiadateľ deklaruje, že pôdu orie a v skutočnosti je na nej len tráva, žiadosť bude vyhodnotená ako chybná.

Neabsolvovanie školiaceho kurzu pri platbe na AEKO na operácie na poľnohospodárskej pôde a na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat- Tento kurz je na Slovensku povinný a robí ho napríklad Agrárna komora Slovenska. Po jeho skončení musí poľnohospodár odovzdať potvrdenie o absolvovaní kurzu na PPA.

Neplnenie termínu náhrady nahlásených zvierat – čo to znamená v praxi? Ak je v chove jedno zviera uvedené v žiadsti nahradené iným kusom, musí to poľnohospodár nahlásiť v termíne, ktorý definuje usmernenie ministerstva pôdohospodárstva k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

„Zviera nahlásené v žiadosti je možné bez straty práva na vyplatenie platby nahradiť v retenčnom období iným zvieraťom, pokiaľ príslušný orgán ešte žiadateľa neinformoval o nesplnení povinností vo vzťahu k žiadosti, resp. neohlásil kontrolu na mieste. Žiadateľ je povinný nahradiť tento pokles stavov v deň poklesu stavov a následne najneskôr nasledujúci pracovný deň uvedené nahradenie oznámiť regionálnemu pracovisku PPA. Oznámenie musí obsahovať číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa a dátum vykonania náhrady,“ uvádza sa v usmernení.

Tiež si treba udržiavať aktuálny register zvierat: CEHZ – údaje o identifikácii a registrácii hospodárskych zvierat (www.cehz.sk) – prípadná kontrola a správnosť údajov nahlasovaných do CEHZ

Nepredloženie dokladov k plneniu stanovených podmienok v určených termínoch (napr. osvedčenie o absolvovaní školiaceho kurzu, rozbor pôdy a plodov, hlásenie náhrad, hlásenie turnusov, sumárny výkaz o odchove ošípaných). Termíny si treba starostlivo sledovať na stránkach PPA a dodržiavať ich.

PPA odporúča, aby si poľnohospodári priebežne sledovali aktuálne oznamy PPA na webovom sídle http://​www.apa.sk a taktiež Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV – zahŕňa podmienky a termíny jednotlivých opatrení, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých neprojektových opatrení PRV: http://www.apa.sk/kalendar

Nesprávne podanie žiadosti o platbu na plochu zaradenú v nepodporovanom stupni ochrany týkajúcu sa lesníckych opatrení. Pre overenie oprávnených výmer lesných pozemkov na poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia je potrebné taktiež využívať aplikáciu Národného lesníckeho centra: http://gis.nlcsk.org/prv/

Nepredloženie, resp. neskoré predloženie evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP) – termín do 15.12. príslušného kalendárneho roka.