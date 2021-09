Žiar nad Hronom varuje obyvateľov pred medveďom, prechádzal sa po meste aj poliach (foto)

V Žiari nad Hronom opäť spozorovali medveďa, a to za nemocnicou a v okolitých poliach, kde je nasadená kukurica. Ako mesto informuje na sociálnej sieti, informovali už políciu aj štátnu ochranu prírody. Zároveň varujú obyvateľov, aby nechodili do týchto častí mesta ani na prechádzky so psom.

„Hliadky lokalitu monitorujú, o prípade bol okamžite vyrozumený aj odborný pracovník, špecialista na medveďa hnedého,“ informuje na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia s tým, že v prípade spozorovania zvieraťa majú obyvatelia volať na linku 158.

Po meste sa medveď prechádzal aj v júni, keď ho zachytili aj mestské kamery. Zviera nikoho neohrozilo a nespôsobilo žiadne škody. Hliadky mestskej a štátnej polície vtedy trasu medveďa zmonitorovali až do areálu nemocnice, kde sa hliadke stratil v zadnej časti areálu.