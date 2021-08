ZMOS žiada stiahnutie novely zákona o ochrane prírody, negatívne by to ovplyvnilo zamestnanosť či dane

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada stiahnutie novely zákona o ochrane prírody z rokovania Národnej rady SR (NR SR). ZMOS to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Združenie svoju požiadavku zdôvodňuje tým, že cieľom novely zákona je prevod pozemkov vo vlastníctve štátu do vlastníctva Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Takýto krok by podľa ZMOSu viedol nielen k prevodu pozemkov v národných parkoch, ale aj vo všetkých chránených územiach a ich ochranných pásmach.

Negatívny dopad prevodu

ZMOS tvrdí, že prevod pozemkov by mal negatívny dopad na zníženie zamestnanosti v regiónoch, zníženie hrubého domáceho produktu (HDP) a zvyšoval by regionálne rozdiely. Navyše by priniesol výpadok na daniach z nehnuteľnosti na úrovni 977-tisíc eur ročne a výpadok podielových daní na úrovni 965-tisíc eur ročne.

ŠOP SR podľa ZMOSu nemá s obhospodarovaním majetku štátu žiadne skúsenosti, čo by mohlo viesť k neodbornému vedeniu komplexu lesného hospodárstva či zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Navrhnutie rád národných parkov

„Návrh zákona preto považujeme za nepremyslený, unáhlený krok, ktorému má predchádzať bezodkladné dokončenie zonácie národných parkov,“ uviedol ZMOS v tlačovej správe. Podľa ZMOSu chýbajú v dôvodovej správe návrhu zákona podrobné sociálne či ekonomické analýzy.

Združenie tiež žiada, aby sa mestá a obce ležiace v národných parkoch mohli podieľať na správe národných parkov tak, ako to funguje napríklad v zahraničí. ZMOS ako možné riešenie navrhuje napríklad zriadenie rád národných parkov, v ktorých by svoje zastúpenie mali mestá a obce, miestni podnikatelia či zástupcovia iných subjektov.

Agentúra SITA požiada o stanovisko aj predkladateľov návrhu novely zákona.