ZMOS žiada zmenu zákona o zbere kuchynského odpadu, samosprávy nie sú pripravené

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo poslancov Národnej rady SR (NR SR) o zmenu zákona o zbere kuchynského odpadu. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Od 1. januára 2021 budú mať mestá a obce povinnosť začať so zberom kuchynského odpadu. Podľa ZMOS-u však ide o zložitý systém, ktorý je potrebné vhodne logisticky vypracovať, a s ktorým je nevyhnutné v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť občanov a zrealizovať primerané osvetové akcie. Preto by bolo vhodné začiatok zavedenie zberu posunúť na 1. január 2022.

Nie je doriešená logistika

Zavedenie zberu od 1. januára 2021 sa týka 80 percent samospráv. Výnimku majú iba tie mestá a obce, ktoré majú vlastnú spaľovňu odpadu, teda Bratislava a Košice.

Ďalej tiež obce, v ktorých všetky domácnosti kompostujú kuchynský odpad alebo mestá a obce, v ktorých v historických častiach alebo riedko osídlených oblastiach nie je možné technicky zabezpečiť zber odpadu. Výnimka platí do 1. januára 2023.

ZMOS v minulosti avizoval, že mnohé samosprávy nie sú na zber kuchynského odpadu od januára pripravené a nemajú doriešené logistické procesy. Najväčší problém bude podľa združenia hlavne na východnom Slovensku.

Prípravy spomalil aj koronavírus

„V tejto súvislosti som sa so žiadosťou o pomoc pri riešení očakávaných problémov obrátil na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zároveň pôsobia ako štatutárni predstavitelia miestnej územnej samosprávy. Situáciu vo svojich samosprávach musia vnímať rovnako, ako ich kolegovia v ďalších mestách a obciach. Problém podľa nás súvisí so zavedením povinnosti triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od občanov v mestách a obciach,“ povedal predseda ZMOS Branislav Tréger.

Dodal, že poslanci parlamentu by mali brať do úvahy aj to, že pandémia koronavírusu výrazne skrátila mnohým samosprávam čas na prípravu zavedenia zberu kuchynského odpadu.