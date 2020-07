Značka kvality SK a SK GOLD stratia na hodnote, tvrdí po poslaneckom prieskume člen agrovýboru Linhart

Kontrolný Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, iniciovaný a vedený Patrickom Linhartom (Sme rodina), uskutočnil počas júla audit na udeľovanie označenia Značka kvality SK a SK GOLD na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Člen agrovýboru Patrick Linhart po poslaneckom prieskume tvrdí, že čo sa týka prieskumu udeľovania Označenia SK KVALITY A SK GOLD nemýlil sa a už teraz môže za seba vyhlásiť, že došlo k viacerým pochybeniam. Obe značky preto z tohto dôvodu prídu podľa Linharta o svoje renomé. Patrick Linhart o tom informoval na svojom konte na sociálnej sieti.

„Som si vedomý, že po zverejnení výsledkov prieskumu v septembri táto značka stratí na hodnote, čo sa už aj tak už dávno stalo kvôli udeľovaniu označenia pod taktovkou exministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej a generálneho riaditeľa Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského, ako šéfov pre udeľovanie tohto označenia. Našou povinnosťou je kontrolovať kroky ministerstva. Po 2,5-miliónovom podvode s Národným potravinovým katalógom preto pritvrdzujem,“ uviedol Patrick Linhart.

Koncept udeľovania Značky kvality SK treba prepracovať

Člen agrovýboru chce preto v rámci osobného voľna prepracovať koncept a udeľovanie značky. „Nastavím nové kritériá udeľovania, aby udeľovanie nemohlo byť skorumpovateľné a v auguste to predložím ako hotovú vec ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému. Nie, nie je to moja práca, bude to v mojom osobnom voľne, nie som za to platený, ale urobím to a urobím to rád,“ doplnil Linhart.

Označenie dostalo príliš veľa výrobkov

Označenie Značka kvality SK dostalo podľa Linharta mnoho výrobkov firiem, čo tiež prispieva k dehonestácii označenia. „Označeniu chcem vrátiť hrdosť a rozšíriť o nepoužitie chémie a zbytočných prídavných látok nad mieru potreby a bude tak súčasťou Potravinového semaforu. Pre získanie označenia bude teda musieť prejsť produkt mojím Potravinovým semaforom a bude jeho súčasťou,“ pokračoval Linhart.

Od roku 2016 sa na označenie minulo približne pol milióna eur

Návrh na Potravinový semafor chce Linhart predložiť v prvom čítaní v NR SR v septembri. Predpokladá, že na finálnom projekte sa začne pracovať od roku 2021. „Podporujem slovenských poctivých výrobcov, nie „otravinárov“, ale potravinárov a tým aj Značku kvality SK. Preto pripravím nový koncept a vrátim jej hrdosť. Nepotrebujem na to ani pol milióna eur, ktoré sa na túto značku vyhodilo od roku 2016. Urobíme to inak a bez nejasných zmlúv a prípadnej korupcie,“ uzavrel člen agrovýboru.

Značka kvality je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bola uvedená do užívania v roku 2004, kedy vznikol Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie v rozrastajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do EÚ. Prioritou programu od začiatku bolo zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.

Na základe nových zásad značky, platných od 1.12.2012 môže značku získať každý slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrábané z domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín, pričom je zároveň potrebná aj deklarácia surovín, t. z. že z celkovej spotreby surovín najmenej 75 % musí byť spotreba domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky, a nie len výrobok, ktorý má nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, ako tomu bolo doteraz.

O udelení značky prihláseným výrobkom rozhoduje odborná komisia. Komisiu vymenúva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý potom na základe odporúčania tejto komisie a podľa zásad posudzovania a udeľovania značky udeľuje Značku kvality výrobcom. Značka kvality je rozšírená aj o Značku kvality GOLD, ktorá sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami.