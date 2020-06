Znečistenie v Istrocheme pohltí 350 miliónov eur, ministerstvo má na škody oveľa menej peňazí

Na odstránenie environmentálnych záťaží v areáli bratislavského Istrochemu bude podľa odhadov potrebných 350 miliónov eur, ministerstvo životného prostredia však má na odstraňovanie všetkých takýchto škôd na Slovensku vyčlenených 180 miliónov eur.

Znečistenie má odstrániť znečisťovateľ

Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). To v areáli chemických závodov aktuálne eviduje sedem environmentálnych záťaží. Peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia by tak nepostačovali na financovanie odstránenia všetkých záťaží.

Envirorezortu by zároveň neostali peniaze na riešenie iných zátaží, ako napríklad znečistenia v areáli Chemko Strážske. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) by odstránenie nebezpečných látok mal financovať priamo znečisťoval, teda Istrochem. Koncern Agrofert, ktorému areál Istrochemu patrí, uviedol, že je pripravený o veci rokovať.

Podľa Budaja sa environmentálna záťaž v areáli Istrochemu nachádza desiatky rokov a dá sa povedať, že začala pred vyše storočím, keď vznikli Nobelove závody. MŽP chce ustrážiť, aby súčasná výroba k starým environmentálnym záťažiam nepridávala ďalšie. Šéf envirorezortu si chce dať predložiť analýzu, aká výroba sa v Istrocheme vykonáva v súčasnosti. Počas prieskumu v areáli Chemka Strážske totiž Budaj zistil, že k starým záťažiam životného prostredia sú pridávané nové.

Agrofert je pripravený rokovať

„Samozrejme, kľúčová otázka je, kedy to bude odstránené a kto to zaplatí. Moja téza je, že privatizéri, ktorí sa dostali lacno k majetku, v tomto prípade to bolo 14-krát lacnejšie než jeho bilančná hodnota. Vtedy sľubovali, že odstránia environmentálnu záťaž. Dnes rôznymi právnymi trikmi vychádza, že by sme to znovu mali zaplatiť my. Najprv zobrali majetok a potom tie obrovské náklady na enviro záťaže má zaplatiť slovenský občan. Urobím všetko preto, aby to takto neskončilo,“ povedal na tlačovej konferencii v piatok 19.júna Budaj.

Koncern Agrofert, ktorému areál Istrochemu patrí je pripravený o odstránení environmentálnych záťaží rokovať. Situáciou okolo Istrochemu však zatiaľ nebol poverený žiaden konkrétny orgán štátnej správy. „Štát v zastúpení “príslušným” ministerstvom zatiaľ neprevzal zodpovednosť za žiadnu z uvedených lokalít,“ uviedlo MŽP pre agentúru SITA. Konanie o určení povinnej osoby bolo pridelené mestskej často Bratislava – Nové Mesto, v roku 2016 však bolo zastavené a žiadna povinná osoba určená nebola. „Pokiaľ je nám známe, zatiaľ nebolo určené zodpovedné ministerstvo, s ktorým by sa dalo o veci jednať. Sme určite na také budúce jednania pripravení, ale predpokladať ich výsledky je v tejto chvíli predčasné. Určite sa budeme správať konštruktívne, rozhodne nebudeme brániť vo vstupe na naše pozemky,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Agrofertu Karel Hanzelka.

Budaj presadzuje peniaze z eurofondov

Budaj uviedol, že bude presadzovať vyčlenenie peňazí z eurofondov na odstraňovanie environmentálnych záťaží aj v nasledujúcom programovom období. Konkrétna výška finančných prostriedkov je podľa šéfa „zeleného“ rezortu aktuálne predmetom rokovaní.

Na desať rokov starý prieskum dokazujúci znečistenie pôdy a podzemných vôd chemickými látkami v areáli Istrochemu upozornili vo štvrtok 4. júna členovia mimoparlamentnej strany Spolu Erik Baláž a Tamara Stohlová. Geologický prieskum, ktorý ukázal znečistenie Istrochem utajil. Budaj vtedy prisľúbil zmenu zákona, ktorá zakáže utajovanie prieskumov, ktoré preukážu znečistenie potenciálne nebezpečné pre ľudské zdravie alebo život. Na tlačovej konferencií v piatok 19. júna Budaj oznámil, že má pripravený konkrétny návrh zákona. Ten predloží poslancom NR SR na schválenie. Súčinnosť pri odstraňovaní environmentálnej záťaže prisľúbil prostredníctvom statusu na sociálnej sieti aj bratislavský primátor Matúš Vallo. Podľa občianskeho združenia Za našu vodu presakujú chemické látky aj do spodnej vody a potenciálne môžu ohroziť čistoty vody na Žitnom ostrove – najväčšom zásobisku vody na Slovensku.