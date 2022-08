Zväz spracovateľov dreva bije na poplach, Slovensku hrozí kríza na trhu s drevom

Vláda by mala jasne deklarovať princíp, ktorý dovoľuje spaľovať iba to drevo, ktoré sa nedá mechanicky a ani chemicky spracovať. V tlačovej správa to žiada Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR).

Lesnícko-drevárskemu sektoru by podľa zväzu pomohlo, keby sa ceny guľatiny znížili. Zväz apeluje najmä na štátny podnik Lesy SR, ktorý je smerodajne určujúcim subjektom na slovenskom trhu.

Prepad cien produktov

„Ceny suroviny, teda ihličnatej guľatiny, sú na najvyššej úrovni za posledné tri roky, v priemere 130 eur za meter kubický, oproti cenám produktov – teda reziva, ktoré sa počas júla prepadli o sto a viac eur na domácom i zahraničných trhoch,“ informoval ZSD SR.

Ako ďalej uviedol, sme svedkami prudko nastupujúcej recesie stavebníctva, ktoré prestalo odoberať stavebné rezivo, čo ovplyvňuje aj odber guľatiny spracovateľov od dodávateľov v štátnom i súkromnom sektore.

Potenciál nie je dostatočne využitý

Výkon slovenského drevospracujúceho priemyslu podľa zväzu prináša ročne dve percentá k hrubému domácemu produktu Slovenska, no napriek tomu je jeho potenciál stále nie dostatočne využitý.

„Problémy, ktorým musí počas vojnového konfliktu na Ukrajine čeliť, súvisia so všetkými sankčnými opatreniami a do značnej miery ovplyvňujú aj jeho výkonnosť,“ tvrdí ZSD SR. Stúpa tiež energetická náročnosť výroby, prejavuje sa cenová nestabilita na trhoch, nastáva rozvrat dodávateľských vzťahov a zväz pociťuje aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.