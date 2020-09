Zvýšenie recyklačných poplatkov môže byť likvidačné, potravinári a obchodníci s nimi nesúhlasia

Výrobcovia spotrebného tovaru vrátane potravín a maloobchodníci, ktorí počas prvej vlny pandémie bojovali v prvej línii, teraz namiesto odškodnenia čelia studenej sprche. Konštatuje to Potravinárska komora Slovenska (PKS), podľa ktorej Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pre nich pripravuje niekoľkonásobné zvýšenie recyklačných poplatkov a to bez predchádzajúcej diskusie, riadneho pripomienkového konania, navyše s okamžitou účinnosťou.

„Pre mnohých slovenských výrobcov môžu byť tieto poplatky likvidačné a preto jedinou možnosťou pre nich môže byť premietnutie nových poplatkov do cien produktov, vrátane potravín,“ konštatoval vo štvrtok na tlačovej konferencii prezident PKS Daniel Poturnay.

Ceny tovarov by mohli vzrásť

V júni predstavilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania novelu vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v ktorej sa okrem iného navrhuje zmena systému nastavenia štandardov zberu, doplnenie podmienky primeranej donáškovej vzdialenosti a zahrnutie do triedeného zberu aj odpadov u podnikateľských subjektov.

Potravinárske spoločnosti vzniesli v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadné pripomienky, pričom podľa PKS do dnešného dňa neboli zásadné pripomienky prerokované v rozporovom konaní, napriek tomu, že navrhovanou úpravou by sa výrazne zvýšili náklady na triedený zber, čo by malo výrazný dopad na podnikateľské prostredie a následne môže mať dopad na ceny spotrebného tovaru.

Začiatkom septembra MŽP informovalo zástupcov zamestnávateľských zväzov o príprave zákona, ktorý bude stanovovať minimálne poplatky na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, pričom minimálnu výšku nákladov by mala stanovovať vyhláška ministerstva.

Rovnako, že sa plánuje posunúť účinnosť zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z 1. 1. 2023 na 1. 1. 2022. Účinnosť zálohovania pritom už bola v apríli tohto roka raz posúvaná v skrátenom konaní ako jedno z opatrení rezortu reagujúce na krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu so zdôvodnením, že je to nevyhnutné v záujme zabezpečenia riadneho procesu výberu správcu, ktorý je časovo náročný.

Vyššie recyklačné poplatky môžu byť likvidačné

MŽP zverejnilo 9. septembra na svojej stránke správu, v ktorej sa mimo iného píše, že predloží na nadchádzajúce zasadnutie parlamentu nový cenník nákladov za separáciu odpadu, pričom zo správy je podľa PKS zrejmé, že pôjde o razantné zvýšenie poplatkov. Výrobcovia spotrebného tovaru a maloobchodníci sú šokovaní z tohto postupu a preto adresovali ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi list.

„Celé podnikateľské prostredie bolo ťažko zasiahnuté obmedzeniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Vláda SR prijala opatrenia na pomoc podnikateľskému prostrediu, ktorá však zďaleka nebola vo výške, akú predpokladala. V čase, keď prebieha druhá vlna a podnikatelia v súvislosti s hospodárskou krízou volajú po znižovaní finančnej záťaže zo strany štátu, s rozčarovaním prijímame informácie o plánovaných zásadných zmenách v systéme triedeného zberu a zvyšovaní recyklačných poplatkov. Niektorí výrobcovia momentálne nedokážu pokryť zvýšenie v rámci aktuálnych prevádzkových nákladov. Zvýšenie recyklačných poplatkov v niektorých prípadoch až päťnásobne, môže byť pre mnohých výrobcov likvidačné a jedinou cestou môže byť premietnutie zvýšených nákladov do cien produktov. Navyše sa to deje v čase krízy, kedy ľudia v SR starostlivo zvažujú všetky svoje výdavky,“ uviedol v liste v mene slovenských potravinárov a obchodníkov prezident PKS Daniel Poturnay.