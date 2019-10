Natáčanie filmu o M. R. Štefánikovi je v plnom prúde, BILLA pri tom nechýba

Natáčanie celovečerného filmu o jednej z najvýznamnejších osobností Slovenska – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je v plnom prúde. Minulý týždeň filmársky tím natáčal ďalšiu z dôležitých scén filmu – očakávaný príchod Štefánika z Talianska do rodnej vlasti, momenty tragického pádu lietadla a zábery na zdrvenú prítomnú rodinu. Film pod názvom „Generál“ rozpráva o kontroverznosti jeho povahy, víťazstvách, ale i pokleskoch. „Vyberám si a natáčam filmy, ktoré nielen pritiahnu ľudí do kín, ale aj mne osobne prinesú pocit zadosťučinenia, že tu raz po sebe zanechám diela, ktoré vyvolajú diskusiu a zanechajú v ľuďoch hlbokú emóciu,“ hovorí Milan Stráňava, producent filmu zo spoločnosti JMB Film & TV Production.

Spoločnosť BILLA je hrdým produktovým partnerom natáčania a jej zástupcovia priebežne aj osobne podporujú štáb. „Viacerí zamestnanci BILLA prišli cez víkend na natáčanie privítania M. R. Štefánika do vojenských lesov pri Malackách, ktoré sa v minúte zvrtlo sa nárek, krik a plač. Naši zamestnanci si zároveň mali možnosť vyskúšať, ako sa cítia herci. Obliekli si dobové oblečenie a zahrali si v komparze,“ hovorí Jana Gregorovičová, senior CSR špecialista spoločnosti BILLA. Ako ďalej dodáva, BILLA ako nadnárodná spoločnosť si váži hodnoty a tradície v krajine v ktorej podniká a podpora nielen tohto filmu je toho dôkazom.

Prvá klapka padla v lete minulého roku a dnes je natočená jedna tretina filmu. Napriek tomu, že ako to pri natáčaní filmov býva a štáb sa borí s množstvom, producent nestráca optimizmus a verí, že všetko dobre dopadne. Filmový štáb čaká ešte natáčanie v Maroku, vo Francúzsku a v Českej republike, ktoré by mala prebehnúť od novembra do konca januára.

Film Generál bude dvojhodinovou sondou do života najväčšieho Slováka, ako o ňom rozhodli hlasujúci v rovnomennej celonárodnej ankete nadpolovičnou väčšinou. Slávnostnú premiéru tvorcovia plánujú uviesť na prestížnom filmovom festivale v Cannes, nasledovať bude uvedenie do slovenských kín a jeho trojdielne spracovanie v mini sérii budú môcť vidieť aj slovenskí televízni diváci na jeseň budúceho roku. Film má pod palcom uznávaný francúzsky režisér Jérôme Cornuau a postavy v ňom stvárňujú herci priamo z krajín, v ktorých Štefánik žil a pôsobil.

Inzercia