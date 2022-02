NATO je pre Ukrajinu zárukou bezpečnosti. Podľa Zelenského nejde len o členstvo, ale najmä o nezávislosť

Členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) je pre Ukrajinu „zárukou bezpečnosti“. V rozhovore pre spravodajský portál BBC sa tak vyjadril prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý zároveň vylúčil akékoľvek kompromisy.

„Nie je to o ‚ambíciách‘ Ukrajiny. Prišli sme o 15-tisíc ľudí. To nie sú ambície. Je to náš život,“ reagoval Zelenskyj na otázku, či je Kyjev pripravený vzdať sa svojich ambícií pripojiť sa k aliancii západných štátov.

„Nie je to o NATO. Je to o budúcnosti našich ľudí… Otázka týkajúca sa NATO nie je o členstve. Ak hovoríme o NATO, o EÚ, o dočasne okupovaných územiach, hovoríme o našej nezávislosti. To je všetko. My sme sa rozhodli, čo chceme a čo urobíme v našej budúcnosti,“ dodal.

Rusko pritom od NATO a Spojených štátov požaduje záruky, že sa Ukrajina nikdy nestane členom aliancie.