NATO prijme Švédsko a Fínsko v prípade požiadania o členstvo rýchlo, podľa Stoltenberga sú krajiny srdečne vítané

Ak sa Fínsko a Švédsko rozhodnú vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy, NATO ich prijme s otvorenou náručou a vstúpiť do obranného bloku budú môcť rýchlo. Povedal to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Vyjadril sa takto v čase, keď verejnosť vo Fínsku a Švédsku čoraz viac podporuje vstup do NATO v reakcii na ruskú vojnu na Ukrajine. Médiá v oboch krajinách špekulujú o tom, že Helsinki a Štokholm o členstvo v Severoatlantickej aliancii požiadajú v polovici mája.

Krajiny budú srdečne vítané

Stoltenberg dodal, že „je to ich rozhodnutie. Ak sa však rozhodnú o členstvo požiadať, Fínsko a Švédsko budú srdečne privítané a očakávam, že proces pôjde rýchlo“. Šéf NATO neuviedol časový rámec, ale povedal, že obe krajiny môžu od podania prihlášky očakávať určitú ochranu, ak by sa Rusko pokúšalo ich zastrašovať.

Stoltenberg konštatoval, že „verí, že existujú cesty premostenia dočasného obdobia spôsobom, ktorý bude dostatočný a bude fungovať pre Fínsko aj Švédsko“.

V prípade útoku príde pomoc

Kolektívna bezpečnostná garancia v rámci NATO zaručuje, že všetky členské krajiny musia prísť na pomoc každému spojencovi, ktorý je terčom útoku.

Stoltenberg dodal, že mnohí členovia NATO doteraz sľúbili alebo už poskytli Ukrajine vojenskú podporu v celkovej sume prinajmenšom osem miliárd dolárov.