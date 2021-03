Navaľného zdravotný stav sa vo väzení zhoršuje. Opozičný líder tvrdí, že k nemu nechcú pustiť doktora

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj obvinil väzenskú správu, že mu neposkytuje dostatočnú starostlivosť v súvislosti s bolesťami chrbta a nohy. Vyjadril sa tak v liste, ktorý zverejnil vo štvrtok s tým, že sa vo väzení zhoršil jeho zdravotný stav a má problémy s chôdzou.

Navaľnyj zdravotné problémy pripisuje skutočnosti, že mu správa väzenia neposkytuje správne lieky a odmieta k nemu pustiť jeho lekára. Kópiu listu, ktorý adresoval vedeniu väznice a ruskému hlavnému prokurátorovi, zverejnili na Navaľného oficiálnej webstránke.

Zatknutie po návrate z Nemecka

Štyridsaťštyriročného Navaľného, ktorý je najotvorenejším kritikom prezidenta Vladimira Putina, zatkli 17. januára po jeho návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou. Podľa Navaľného za útokom stál Kremeľ. Ruské úrady toto obvinenie odmietli.

Minulý mesiac Navaľného odsúdili na 2,5 roka väzenia za to, že počas zotavovania sa v Nemecku podľa súdu porušil pravidlá podmienečného odsúdenia z roku 2014. Vtedy mu dali za vinu spreneveru, ktorá však bola podľa Navaľného vyfabrikovaná. Európsky súd pre ľudské práva označil rozsudok z roku 2014 za nezákonný.

Vo väzení sa mu zhoršil zdravotný stav

„Môj stav sa zhoršil. Cítim bolesť v pravej nove a v jej dolnej časti mám zníženú citlivosť,“ napísal Navaľnyj, pričom dodal, že má problémy s chôdzou.

Vo väzení podľa vlastných slov dostáva štandardnú liečbu, no odmietajú mu dávať lieky, ktoré mu predpísal jeho lekár. Predstaviteľov väzenia obvinil, že poškodzujú jeho zdravie tým, že mu „úmyselne odmietajú primeranú“ zdravotnú starostlivosť.

Odmietajú za ním pustiť lekára

Ruská federálna väzenská služba vo štvrtok informovala, že Navaľnyj v predchádzajúci deň podstúpil zdravotné prehliadky a jeho stav je „stabilný a uspokojivý“.

Navaľného právnička Oľga Michajlovová však po návšteve vo väzení konštatovala, že „jeho pravá noha je v hroznom stave“. Pre televíziu Dožď tiež povedala, že Navaľného v stredu previezli z väzenia do nemocnice, kde podstúpil magnetickú rezonanciu, no nedali mu výsledky.

Opozičný líder má podľa nej už štyri týždne bolesti chrbta, no odmietajú za ním pustiť jeho lekára. Úrady by ho mali podľa jej slov previezť do Moskvy, kde by dostal lepšiu starostlivosť.

Podporovatelia vyzývajú ľudí na ďalší protest

Navaľného januárové zatknutie vyvolalo sériu protestov, na ktorých sa po celom Rusku zúčastnili desaťtisíce ľudí. Ruské úrady zatkli približne 11-tisíc protestujúcich a mnohým uložili pokuty alebo ich uväznili na sedem až pätnásť dní.

Jeho podporovatelia v utorok vyzvali na ďalší masový protest po celej krajine s požiadavkou na jeho prepustenie z väzenia. Vo vyhlásení zverejnenom na Navaľného webovej stránke vyzvali Rusov, aby sa prihlásili na protest na interaktívnej mape.

Dátum protestu chcú stanoviť, keď celoštátne počet ľudí ochotných sa na ňom zúčastniť, dosiahne aspoň 500-tisíc. Od spustenia registrácie sa už pritom prihlásilo viac ako 250-tisíc ľudí.