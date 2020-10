Navaľný: Myslel som si, že som prišiel o nohy. Novičok nespôsobuje bolesť, ale halucinácie áno

Otrávený líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj tvrdí, že zotavenie sa z účinkov nervovoparalytickej látky typu novičok predstavuje beh na dlhú trať, ktorý zahŕňa množstvo prebdených nocí a nemotorných pohybov.

V najnovšom rozhovore pre ruskú verziu BBC, ktorý sa konal v prísne stráženom berlínskom hoteli, priznal, že už je na tom oveľa lepšie a v budúcnosti sa chce vrátiť do vlasti.

Myslel si, že zomrie

Navaľnyj popísal, aké mal myšlienky a ako sa cítil vo chvíľach, keď mu po otrávení prišlo nevoľno.

„Vôbec mi to nespôsobilo bolesť. Nie je to ako záchvat paniky alebo akési rozrušenie. Na začiatku viete, že niečo nie je v poriadku a potom vás pohlti jediná myšlienka: ‚Je to ono, zomriem‘,“ uviedol 44-ročný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v nemocnici Charité v nemeckej metropole ležal 32 dní.

V nemocnici skončil po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do Berlína. Tam bol vyše týždňa v umelom spánku, zatiaľ čo mu podávali protilátku.

Vážna nehoda

„Prešiel som niekoľkými fázami prebúdzania a bolo to najpekelnejšie obdobie. Dlho som mal halucinácie,“ poznamenal Navaľnyj, ktorý v tomto stave veril, že mal nehodu, pri ktorej prišiel o nohy. „Bol som presvedčený, že sa to skutočne stalo a chirurg mi dal nové nohy a chrbticu,“ doplnil.

„Mojím hlavným problémom je momentálne spánok. Stratil som spánkový zvyk a bez práškov mi to pripadá ťažké. Nikdy som nemal takýto problém. Mám tiež chvenie v rukách, ktoré sa správajú nepredvídateľne. Fyzicky sa však zotavujem pomerne rýchlo. Dvakrát denne chodievam na prechádzky. Najťažšie pre mňa je nastúpiť a vystúpiť z auta,“ skonštatoval Navaľnyj.