Navaľnyj sa vo voľbách proti Putinovi nepostaví, volebná komisia mu zakázala kandidatúru

MOSKVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Ruská ústredná volebná komisia v pondelok rozhodla, že Alexej Navaľnyj, najvýraznejšia postava ruskej opozície, nemôže kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.

Rozhodnutie oznámila šéfka komisie Ella Pamfilovová. Komisia rozhodnutie zdôvodnila tým, že Navaľnyj bol síce len podmienečne, ale predsa len odsúdený v kauze Kirovles. Napriek tomu by Navaľnyj kandidovať mohol, ak by mu komisia udelila výnimku. To však nespravila.

Vyzval na bojkot volieb

Navaľnyj krátko po rozhodnutí komisie vyzval svojich priaznivcov na bojkot volieb. „Procedúra, na ktorej chcú, aby ste sa zúčastnili, nie sú voľby. Zúčastňujú sa na nej len (ruský prezident Vladimir) Putin a kandidáti, ktorých on osobne vybral. Ísť k voľbám v takýchto podmienkach znamená hlasovať za klamstvá a korupciu,“ vyhlásil Navaľnyj.

Ruské prezidentské voľby sa uskutočnia 18. marca 2018 a ich jednoznačným favoritom volieb je súčasný prezident Putin. Ten má podľa prieskumov stále zhruba 80-percentnú podporu ruských občanov a o jeho víťazstve tak vôbec nikto nepochybuje.

O Navaľnom Putin už v minulosti viackrát povedal, že ho k voľbám nepustia. Mal sa totiž údajne dopustiť finančných machinácií v kauze lesníckeho podniku Kirovles, za čo bol podmienečne odsúdený na päť rokov. Navaľnyj tvrdí, že obvinenia sú vymyslené a politicky motivované.

Putin nedovolí voviesť Rusko do nestability

Putin sa Navaľnému venoval aj na nedávnej koncoročnej tlačovej konferencii, na ktorej bez bližšieho vysvetlenia povedal, že tento politik mu pripomína bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý je momentálne vodcom opozície na Ukrajine. „Nedovolíme desiatkam ľudí typu Saakašviliho, aby voviedli Rusko do nestability, aká panuje na Ukrajine,“ vyhlásil Putin na adresu Navaľného.

Zaujímavosťou bolo, že otázku o Navaľnom Putinovi na tlačovej konferencii položila známa televízna moderátorka Ksenija Sobčaková, ktorá sama ohlásila kandidatúru na post prezidentky. Po tom, ako Sobčaková v októbri ohlásila svoju prezidentskú kandidatúru, jej Navaľnyj odkázal, že tým len pomáha Putinovi, keďže hlasy opozične zmýšľajúcich Rusov sa teraz budú deliť medzi viacero kandidátov.

Kandidatúru na post ruského prezidenta v budúcoročných voľbách už dávnejšie ohlásili aj traja veteráni ruskej politiky – komunista Gennadij Zjuganov, ultranacionalista Vladimir Žirinovskij a liberál Grigorij Javlinskij, ktorý je zakladateľom a dlhoročným predsedom opozičnej prozápadnej strany Jabloko. Ani jeden z tejto trojice politikov však nemá reálnu šancu na zvolenie.