Návrat Boeingu 737 Max sa môže oneskoriť, naznačil šéf amerického leteckého úradu

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Lety strojov Boeing 737 Max sa pravdepodobne obnovia neskôr, ako letecké firmy dúfali. Naznačil to americký Federálny letecký úrad (FAA).

Úradujúci riaditeľ FAA Dan Elwell na otázku novinárov, či je realistické, že stroj bude v lete opäť lietať, odpovedal: „Ak to bude trvať rok, aby sa zistilo všetko, čo potrebujeme na poskytnutie dôvery pre zrušenie zastavenia letov, tak to bude tak.“

„Potrvá to tak dlho, ako je to potrebné, aby to bolo v poriadku. Nie som viazaný nijakým harmonogramom,“ dodal. Informuje o tom portál bbc.com.

Predstavitelia 33 leteckých regulačných úradov, vrátane úradov z Veľkej Británie, Európy a Číny, sa vo štvrtok stretávajú v Texase, aby diskutovali o obnovení používania strojov 737 Max.

Lety týchto strojov boli zastavené v marci po dvoch nehodách v priebehu piatich mesiacov, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.