Návratnosť rekonštrukcie nemocnice v Banskej Bystrici je nereálna, tvrdí občianske združenie

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Občianske združenie (OZ) Nová nemocnica nesúhlasí so schválenou rekonštrukciou banskobystrickej nemocnice.

Združenie poslalo otvorený list riaditeľovi Útvaru hodnoty za peniaze Štefanovi Kiššovi, keďže útvar vypracoval analýzu, na základe ktorej schválila vláda na zasadaní koncom januára 100 mil. eur na rekonštrukciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica (NFDR).

Najvýhodnejšia alternatíva

„Vaša analýza obsahuje viacero závažných pochybení, dôsledkom ktorých ste vyhodnotili rekonštrukciu existujúcej nemocnice ako najvýhodnejšiu alternatívu,“ upozorňuje OZ. Združenie za najlepšiu alternatívu, z ekonomického a najmä z medicínskeho pohľadu, považuje výstavbu úplne novej nemocnice podľa konceptu Nemocnice novej generácie.

Ako uviedlo združenie, analýza nebrala do úvahy existenciu pripraveného pozemku, využívala nesprávne údaje o obložnosti a priemernej dobe hospitalizácie a nerátala s infekčným pavilónom.

„Súčasný infekčný pavilón je v dezolátnom stave, no alternatíva rekonštrukcie nemocnice ho ponecháva bez akýchkoľvek zásahov,“ píše sa v liste.

Ďalšie zadlžovanie

Analýza podľa Novej nemocnice neberie do úvahy ani to, že novovybudovaná nemocnica by nahradila aj detskú fakultnú nemocnicu. Má zavádzať tiež v návratnosti investície.

„Vo svojej analýze tvrdíte, že rekonštrukcia je návratná investícia. Vzápätí pani riaditeľka NFDR potvrdila, že aj po rekonštrukcii sa NFDR bude naďalej zadlžovať,“ uviedlo občianske združenie. Podstatný rozdiel medzi dvoma alternatívami je podľa Novej nemocnice v tom, že návratnosť rekonštrukcie je nereálna, kým plán vybudovania novej nemocnice podľa princípov Nemocnice novej generácie je reálne návratný.

Občianske združenie Nová nemocnica bolo založené s cieľom presvedčiť všetkých zainteresovaných o tom, že výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici je najlepšou alternatívou pre Rooseveltovu nemocnicu.

Agentúra SITA požiada o stanovisko ministerstvo financií, pod ktoré patrí Útvar hodnoty za peniaze.