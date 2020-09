Návratnou finančnou výpomocou vo výške viac než 500-tisíc si Vranov nad Topľou vyrovná výpadky v čase koronakrízy

Mesto Vranov nad Topľou si od štátu zoberie návratnú finančnú výpomoc vo výške 507 814 eur. Dôvodom je kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v tomto roku v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Mesto si vďaka štátnej bezúročnej pôžičke nevezme už odsúhlasený 300-tisícový kontokorentný bankový úver. Rozhodli o tom vranovskí poslanci na štvrtkovom zasadnutí.

Plánované výdavky

Použitie pôžičky je podľa vedúceho oddelenia ekonomiky Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milana Malého plánované na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií, spracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné centrum pre mládež vo Vranove nad Topľou, opravy mestského majetku v oblasti tepelného hospodárstva, opravy školských zariadení a vybavenie školských jedální.

Ako informoval, z dôvodu prijatia návratnej finančnej výpomoci ňou bude nahradený kontokorentný úver vo výške 300-tisíc eur. Jeho prijatie poslanci schválili na júnovom zasadnutí a určený mal byť na zabezpečenie investícií do opráv miestnych komunikácií a školských zariadení.

„K augustu predstavuje výpadok príjmov z daní 350-tisíc eur. Ak by to bolo do konca roka už len tých 150-tisíc eur ako avizuje vláda, bolo by to ešte dobré,“ uviedol Malý k výške pôžičky, ktorá je tvorená predpokladaným výpadkom daní z príjmov fyzických osôb.

Zákonné podmienky

Mesto splnilo zákonné podmienky na prijatie pôžičky. Celková aktuálna suma dlhu predstavuje 26,74 percenta a prijatie finančnej výpomoci ho navýši maximálne na 31,28 percenta, pričom ročné splátky návratných zdrojov financovania tvoria 7,46 percenta zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Radnica musí prijatú bezúročnú finančnú výpomoc od štátu použiť do konca tohto roka, splátky sú odložené o štyri roky. Mesto bude pôžičku splácať do roku 2027 v štyroch rovnomerných splátkach.

Vláda SR vyhradila na poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam na svojom rokovaní 12. augusta takmer 200 miliónov eur ako kompenzáciu výpadku ich príjmov. Samosprávy môžu prijať návratnú finančnú výpomoc ak celková suma ich dlhu neprekročí 50 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí 25 percent skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka.