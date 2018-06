Návrh ĽSNS o interrupciách nebol podaný v súlade s rokovacím poriadkom, hlasovať sa o ňom nebude

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v pondelok rozhodol, že poslanci o návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne poslancov za ĽSNS Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného, ktorý podali do NR SR 13. júna, rokovať nebudú.

Stanovisko ústavnoprávneho výboru

„Na základe stanoviska Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorému som podaný návrh zákona svojím rozhodnutím postúpil na zaujatie stanoviska z hľadiska oprávnenosti jeho podania, konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona nie je podaný v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, pretože ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o umelom prerušení tehotenstva, o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 13. júna 2018 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom, a od schválenia uznesenia neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota,“ uviedol Danko v rozhodnutí s tým, že z uvedeného dôvodu nie je možné tento návrh zákona zaradiť do programu nasledujúcej schôdze národnej rady.

Šéf parlamentu tento návrh novely zákona 13. júna postúpil ústavnoprávnemu výboru, aby rozhodol, či je podanie uvedeného poslaneckého návrhu zákona v súlade so zákonom o rokovacom poriadku NR SR.

Ústavnoprávny výbor 21. júna prerokoval žiadosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júna 2018 o zaujatie stanoviska, či návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného na vydanie novely zákona o umelom prerušení tehotenstva bol podaný v súlade so zákonom.

Opätovné predloženie rovnakého návrhu

O návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý poslanci prerokovali na júnovej schôdzi, parlament nehlasoval, hoci bolo hlasovanie naplánované na 13. júna o 11:00. Pred hlasovaním na parlamentnej schôdzi podal poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) procedurálny návrh, ktorým požiadal, aby NR SR ďalej v rokovaní o tomto bode nepokračovala. Poslanci jeho návrh podporili.

Kotlebovci zároveň 13. júna opätovne predložili do parlamentu rovnaký návrh. Chceli ním zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Interrupcie by mali byť možné len v troch odôvodnených prípadoch.

V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy a ak žena o to sama požiada. Tretím prípadom je výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.