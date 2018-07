Návrh SaS o zriadení virtuálneho účtu za štúdium medicíny je diskriminačný, tvrdia odborári

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ) považuje návrh strany Sloboda a solidarita (SaS), aby absolventi lekárskych fakúlt vracali školné v prípade, že odídu pracovať do zahraničia, za diskriminačný.

Diskriminácia jednej skupiny absolventov

Ako ďalej uviedol SOZ vo svojom stanovisku, nejde len o profesiu lekára či zdravotnej sestry, ale aj iných profesií a absolventov z rôznych typov škôl.

„Ak si ctíme voľný pohyb osôb v rámci európskeho priestoru, tak nemôžeme ratovať situáciu spôsobom, ktorý diskriminuje jednu skupinu absolventov vysokoškolského štúdia voči ostatným“, konštatoval zväz.

„Dennodenne dostávame informácie, ktoré vypovedajú o nedostatku ľudí v rôznych pracovných pozíciách pre náš priemysel, nielen automobilový, pre naše poľnohospodárstvo, pre zariadenia sociálnych služieb, pre zdravotníctvo, pre IT sektor a tak by sme mohli pokračovať… Zatiaľ sme sa nestretli s požiadavkou vrátenia školného pri akomkoľvek štúdiu na Slovensku. Ak by sa tak malo stať, bol by to precedens,“ dodal SOZ.

Podľa zväzu je dôležitejšie zlepšenie pracovných podmienok a vybavenia nemocníc, ktoré spoločne s lepším finančným ohodnotením absolventov zabezpečia zotrvanie mladých ľudí na Slovensku.

Virtuálny účet pre lekárov v zahraničí

Strana SaS navrhuje zriadiť virtuálny účet za štúdium medicíny. Informovali o tom poslanci SaS Janka Cigániková a Eugen Jurzyca na pondelňajšej tlačovej besede. Navrhujú, aby bol po skončení vysokoškolského štúdia lekára vytvorený virtuálny účet v hodnote štúdia absolventa (aktuálne asi 13 300 eur).

Pre lekára, ktorý bude zamestnaný na Slovensku, sa nič meniť nebude. Ak by sa rozhodol dlhodobo pracovať v zahraničí, virtuálny účet by sa zmenil na skutočný. Absolvent by musel vrátiť peniaze do slovenského verejného rozpočtu.