Návrh Smeru o sprísnených podmienkach vo voľbách je podľa SaS „taký úžasný, ako je Robert Fico“

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Návrh Smeru-SD, aby sa kandidáti na prezidenta vzdali daňového tajomstva, považuje líder SaS Richard Sulík za „tak úžasný, ako je úžasný Robert Fico“.

Účelový útok proti Kiskovi

Povedal to Sulík v piatok v reakcii na návrh, s ktorým prišiel Fico. „Verejne vyjadrovať sa by malo byť dovolené iba takým ľuďom, ktorí nebývajú v byte daňového podvodníka. Myslím si, že by sme to ešte viac vylepšili,“ dodal Sulík.

Ako uviedol poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda, návrhu Roberta Fica chýba akýkoľvek racionálny zmysel a nie je ničím iným, len opakovaným účelovým útokom proti prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Problém daňových podvodov podľa Slobodu často nie je vo vykázanom daňovom priznaní, ale v realite, ktorú daňové priznania neuvádzajú.

Nie sú hodinky ako hodinky

„Tak, ako v daňových priznaniach strany Smer-SD nikdy nefigurovali milióny získané vlastnou hlavou alebo ako oficiálne príjmy Roberta Fica nezodpovedajú jeho výdavkom či majetku,“ uviedol v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Ficov návrh podľa Slobodu nie je ničím iným, len populistickým, neodborným a účelovým krokom zameraným na jeden konkrétny prípad. „Oveľa účinnejšie by bolo spresniť informácie uvádzané v neverejnom majetkovom priznaní. Pretože nie sú hodinky ako hodinky a Bašternákov byt ako Ficov byt,“ dodal.