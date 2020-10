Návrh štátneho rozpočtu je kompromisom, prvoradá je podľa Remišovej pomoc ľuďom

Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok je vzhľadom na kritickú situáciu vyvolanú pandémiou koronavírusu kompromisným riešením medzi zachraňovaním krajiny a medzi snahou mať financie pod kontrolu, čiže udržateľnými verejnými financiami. Vyhlásila to v stredu po rokovaní vlády vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

„Sme v čase krízy a uvedomujeme si, že prvoradí sú ľudia. Preto celý rozpočet je zameraný na pomoc ľuďom. Napokon, videli sme to aj na výdavkoch v tomto roku, ktoré stúpali preto, že sme pomáhali ľuďom, sanovali zdravotníctvo a investovali sme financie na záchranu pracovných miest,“ dodala Remišová.

Ušetrili niekoľko miliónov eur

Podľa vicepremiérky ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ušetrilo niekoľko miliónov eur pri kontrole a revízii výdavkov ostatných rezortov na štátne projekty zamerané na informačné technológie.

V tejto súvislosti Remišová vyzdvihla dôležitosť vládou schváleného návrhu piatich základných princípov riadenia IT projektov z dielne rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Tieto princípy zabezpečia, aby čerpanie financií na projekty zamerané na IT z verejných zdrojov a zo zdrojov Európskej únie (EÚ) bolo efektívnejšie a transparentnejšie.

Prvým princípom je zabezpečenie dostatočných interných, kvalifikovaných odborných kapacít na riadenie a implementáciu IT projektov. Druhý princíp hovorí o prenose duševného vlastníctva a o zabezpečení prevencie „vendor lock-in“ vrátane maximálneho zníženia závislosti od dodávateľa či dodávateľov.

Nutné investície do zdravotníctva

Tretí princíp sa týka transparentnej prípravy a procesu verejného obstarávania, štvrtý hovorí o potrebe zabezpečenia transparentného riadenia projektových činností a sprístupňovania výsledkov a výstupov IT projektov a piaty zdôrazňuje použiteľnosť výstupov IT projektu.

Vicepremiérka na margo budúcoročného štátneho rozpočtu podotkla, že sú oblasti, do ktorých je nevyhnutné investovať, a to v prvom rade do zdravotníctva.

„Návrh štátneho rozpočtu poukazuje zároveň aj na dôležitosť zrealizovať v krátkom čase systémové reformy, a to najmä v dôchodkovej a daňovej oblasti tak, aby sme udržateľnosť verejných financií posilňovali,“ dodala Veronika Remišová.

Peniaze na boj s koronakrízou

Slovensko dáva peniaze na boj s koronakrízou aj zo štátneho rozpočtu a niektoré výdavky bude môcť refinancovať cez eurofondy, uviedla Remišová v reakcii na slová europoslanca Michala Šimečku, ktorý kritizoval Slovensko, že nedostatočne čerpá financie Európskej únie.

Ako podotkol, doposiaľ Slovensko požiadalo o päť schém štátnej pomoci, zatiaľ čo napríklad Maďarsko a Česká republika majú schválených po 14 schém.

Remišová potvrdila, že Slovensko bude môcť výdavky refinancovať aj spätne s platnosťou od 1. februára tohto roku. „Nejde o to, koľko máme schém pomoci, ide o to koľko peňazí máme v danej schéme. Napríklad, čo sa týka kurzarbeitu máme dostatočné množstvo peňazí na pokrytie výdavkov, ktoré si nárokujú ľudia,“ povedala Remišová. Ako dodala, Slovensko bude prijímať aj ďalšie schémy pomoci, keď to bude potrebné.