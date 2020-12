Návrh zákona o súdnej ochrane vo verejných obstarávaniach ich môže zefektívniť, myslí si Kolíková

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková(Za ľudí) verí, že návrh nového zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní môže prispieť k efektívnejšiemu konaniu v rámci obstarávaní. Šéfka rezortu spravodlivosti to uviedla v súvislosti s predložením zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

Proces obstarávaní uzatvorili do fáz

Kolíková vysvetlila, že proces verejného obstarávania v návrhu zákona uzatvorili do určitých fáz.

V rámci nich bude potrebné uplatniť si žalobu, čo by malo priniesť právnu istotu pre účastníkov obstarávaní.

Tri typy konaní pred súdom

Ministerstvo vytvorilo tri typy konaní pred súdom.

Prieskumné konanie by malo riešiť na základe prieskumnej žaloby to, či sa verejné obstarávanie uskutočnilo v súlade so zákonom.

Určovacie konanie súvisí s otázkou, či daná uzatváraná zmluva vo verejnom obstarávaní je platná alebo neplatná.

Konanie proti nečinnosti bude určené proti takým konaniam obstarávateľa, ktoré by znamenali, že svojou nečinnosťou neumožňuje zrealizovať verejné obstarávanie.