Navrhované zmeny v hypotékach pre mladých sú nevýhodné, zhodujú sa finančníci

BRATISLAVA 3. júla (WebNoviny.sk) – Úprava hypoték pre mladých môže pre klientov priniesť menej výhodné podmienky. Pripravované nové nastavenie výšky podpory je podľa výkonného riaditeľa Finančného kompasu Maroša Ovčarika pre väčšinu ľudí menej výhodné.

Maximálny bonus, ktorý si budú po novom vedieť uplatniť počas piatich rokov, bude 2 tis. eur. Zatiaľ čo doteraz to bolo v niektorých prípadoch aj viac ako 3 tis. eur. To, že pôjde o nižšiu finančnú podporu, si myslí aj Poštová banka. “Pri 50-tisícovom úvere je to mesačne približne 80 eur,” uviedol pre portál voFinanciach.sk riaditeľ retailových produktov Poštovej banky Gabriel Balog.

Zvýši sa konkurencia

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik odporúča mladým ľuďom využiť súčasnú štátnu podporu úverov, pretože navrhovaný daňový bonus im úver na bývanie zdraží. “Ak mladí ľudia reálne potrebujú vlastné bývanie, majú dostatočné úspory na dofinancovanie aspoň desiatich percent ceny bytu a výška splátky nepresahuje tretinu ich príjmu, odporúčam im čerpať hypotéku so štátnou podporou podľa súčasných podmienok,” povedal Búlik.

Samotnú myšlienku hodnotí Ovčarik pozitívne, pretože odstráni podľa neho veľké rozdiely medzi bankami vo výpočte a uplatňovaní bonifikácie. Zároveň novela podľa jeho slov odstráni stav, kedy banky pri hypotékach pre mladých zvyšovali úrokové sadzby oproti bežným hypotékam, pretože po odpočítaní bonifikácie to bolo pre klientov stále výhodné.

Poštová banka, ktorá v tomto roku vstúpila na trh úverov na bývanie, v súčasnosti analyzuje návrh zákona, aby sa mohla v budúcnosti pripojiť do podpory mladých. Čaká na definitívnu verziu zákona. “Zmenu vítame, nakoľko sa zvýši konkurencia a budú sa môcť do predaja zapojiť aj ďalšie banky,” povedal Balog. Po novom bude postačovať, ak klient, ktorý si bude môcť uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, bude mať poskytnutý úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou. To znamená, že banka už nebude musieť mať hypotekárnu licenciu a klient bude mať podľa Baloga širšiu ponuku úverov.

Daňový bonus pri ročnom zúčtovaní

Ministerstvo financií zmeny uverejnilo v rámci návrhu novely zákona o dani z príjmov. Po novom má mať podpora pre mladých formu daňového bonusu a jeho výška má byť 50 % zo zaplatených úrokov na hypotéke. Daňový bonus za zaplatené úroky môže pritom podľa návrhu rezortu financií dosiahnuť maximálne 400 eur za zdaňovacie obdobie.

Štátna podpora sa podľa návrhu nebude automaticky odpočítavať z výšky úroku ako v súčasnosti, ale daňový bonus si klient bude musieť uplatniť pri ročnom zúčtovaní či daňovom priznaní. Potrebovať na to bude potvrdenie o výške úrokov pri úvere na bývanie, ktoré mu vystaví banka. Daňový bonus si potom bude môcť odpočítať z daní. Keď bude suma daňového bonusu vyššia ako výška dane, o preplatenie daňového preplatku môže požiadať finančnú správu. “Starosť uplatniť si daňový bonus je plne v rukách klienta,” povedal Balog.