Navrhovaný trestný čin týkajúci sa šírenia hoaxov ohrozuje slobodu slova, kritizuje Kolíkovú mimovládka Via Iuris

Navrhovaný trestný čin týkajúci sa šírenia nepravdivej informácie je zneužiteľný a ohrozuje slobodu slova a prejavu. Skonštatovala to mimovládna organizácia Via Iuris vo svojom profile na sociálnej sieti. Navrhované paragrafy sú totiž podľa organizácie problematicky naformulované.

„Ak by aj niekto nepravdivú informáciu šíril, v prvom rade je nevyhnutné posúdiť jeho úmysel a dopad šírenia informácie na spoločnosť (napr. na verejné zdravie, verejný poriadok, práva menšín). Preto si myslíme, že navrhnuté paragrafy by nemali byť súčasťou novely Trestného zákona,“ uviedla výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.

Minulý týždeň predstavilo ministerstvo spravodlivosti novelu Trestného zákona, ktorá zavádza nový trestný čin týkajúci sa „šírenia nepravdivej informácie“, a to aj v prípade jej opakovaného šírenia z nedbanlivosti. Trestať by sa mal tiež ten, kto poškodzuje cudzie práva výrobou nepravdivého záznamu.