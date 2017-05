Návrhy vládnej koalície môžu poškodiť podnikateľské prostredie, upozorňuje Sulík

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) – Návrhy vládnej koalície môžu poškodiť podnikateľské prostredie. Povedal to v piatok na brífingu predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. “Zaviesť trinásty plat, neviem v akej hlave toto môže skrsnúť, že zo zákona to musí byť. Potom môžeme do ústavy rovno napísať, že zakazujeme infláciu, alebo do ústavy napíšme, že zakazujeme nezamestnanosť,” uviedol.

Naša ekonomika pôjde dole vodou

Jedným z opatrení, ktoré avizuje premiér Robert Fico, je rast minimálnej mzdy zo súčasných 435 eur na 500 eur. “Ja viem, že to je ľúbivé, fajn, pekné. My môžeme navrhnúť minimálnu mzdu rovno dvetisíc eur, môžeme sa stať lídrami v oblasti minimálnej mzdy v Európe. Len potom pôjde naša ekonomika dole vodou,” konštatoval Sulík.

Predseda liberálov rozdelil chystané návrhy koalície na tri kategórie, a to tie, ktoré okopírovali od nich z Agendy 2020, druhou kategóriou sú podľa Sulíka návrhy typu “svetový mier”. Ako príklad uviedol sprofesionalizovanie výkonu štátnej správy. Treťou kategóriou sú podľa Sulíka “hlúposti alebo škodlivé návrhy”. “Z návrhov, ktoré boli predstavené, aspoň to, čo je doteraz známe, v prvom rade kričí ideová prázdnota, chýba konzistentnosť a vôbec niečo, čo by sa z diaľky mohlo podobať na nejakú stratégiu, na nejaký premyslený postup,” zhrnul predseda SaS.

Opatrenia sa nezakladajú na dátach

Pripravované opatrenia koalície nie sú podľa tímlidra SaS pre verejné financie Eugena Jurzycu postavené na dátach a analýzach, ale na základe toho, “kadiaľ fúka politický vietor”.

Sulík avizoval, že pokiaľ ide o “okopírované” návrhy, SaS ich podporí. Záležať však podľa neho bude na tom, v akej forme budú návrhy predložené, či jednotlivo alebo v spoločnom balíku. “Či budeme mať na výber, lebo tam sú naozaj aj škodlivé veci alebo zbytočnosti. Ak tie návrhy prídu jednotlivo, tak všetky, ktoré sú z nášho programu, takých je tam dosť, tak tie podporíme. Ale nebudeme podporovať návrhy, o ktorých si myslíme, že sú škodlivé,” uzavrel Sulík.