Návštevnosť nákupných centier mierne narástla, do leta by mohlo dosiahnuť hodnoty z predpandemického obdobia

Podľa prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE návštevnosť nákupných centier na Slovensku mierne narástla. Darí sa najmä prémiovým tovarom a veľkým módnym diskontérom, naopak, pozadu ostáva gastro, predajcovia kozmetiky, bižutérie a doplnkov.

Ak bude tento trend pokračovať, do leta by Slovensko mohlo dosiahnuť hodnoty z predpandemického obdobia v roku 2019. Z prieskumu tiež vyplýva, že viac ako polovica maloobchodníkov v EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika, Latinská Amerika, Ázia, Pacifik) regióne plánuje rozšíriť portfólio svojich predajní.

Zhruba 37 percent chce vstúpiť aj na nové trhy, pričom za popredné lokality označili Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Z výskumu tiež vyplýva, že maloobchodníci sa zhodujú, že kamenné predajne zohrávajú kľúčov úlohu a 64 percent uvádza, že zvyšujú ich online predaj.

Nárast návštevnosti

Mierne narastá aj návštevnosť nákupných centier na Slovensku.

„Paradoxne sa výborne darí práve obchodom s prémiovým drahým tovarom, ale aj veľkým módnym diskontérom. Ich obraty, podľa našich meraní, za prvý kvartál tohto roka prekonali rovnaké obdobie z roku 2019. Pozadu však stále ostáva gastro segment, móda strednej cenovej kategórie, a taktiež impulzívne koncepty, ako je kozmetika, bižutéria či doplnky. Dôvodom pritom môže byť práve spomínaný prepad v návštevnosti, na ktorý sú títo predajcovia nesmierne citliví. Nemôžme však vylúčiť ani zmeny v zákazníckom správaní a aktuálne aj presun tejto časti spotreby do internetového prostredia,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu obchodných priestorov CBRE Slovensko Tomáš Lörincz.

Regionálne nákupné centrá

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že maloobchodníci preferujú regionálne nákupné centrá či hlavné ulice v centrách miest. Retailové parky sú prioritou prevažne pre maloobchodníkov podnikajúcich s odevmi a obuvou.

Prieskum tiež porovnával metriky týkajúce sa rentability, krížového predaja produktov, získavania nových zákazníkov, spotrebiteľského správania či zavádzania nových produktových radov. Maloobchodníci zhodnotili kamenný obchod ako efektívnejší než internetový, a to vo všetkých metrikách.

Respondenti v prieskume hodnotili aj to, kde budú smerovať ich investičné rozhodnutia. Podľa výsledkov najviac ich investícií poputuje do softvérových riešení, následne do rozšírenia zásobovacích kapacít, ale aj do výroby v Európe.

Dopad na životné prostredie

Čoraz viac sa tiež ukazuje, že firmy pri svojich podnikateľských aktivitách prihliadajú na ich dopad na životné prostredie. Zhruba 38 percent respondentov uviedlo, že túto agendu považujú za kľúčový faktor a súhlasilo s tvrdením, že pri zvažovaní svojej expanzie budú klásť väčší dôraz na tieto aspekty.

„Udržateľnosť sa stáva kľúčovým aspektom už aj pri rozhodovaní maloobchodníkov. Mnohí z nich sa dokonca zaviazali k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2040. Zároveň, napríklad maloobchodníci podnikajúci v segmente módy začali ponúkať opravu odevov či možnosť výpožičky produktov ako súčasť portfólia svojich služieb,“ uzavrel analytik spoločnosti CBRE Alex Ozga.