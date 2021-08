Navštívte prales, spoznajte našu vojenskú históriu, cestu prevádzačov a nezameniteľnú prírodu s drevenými kostolíkmi – to všetko ponúkajú iba Poloniny

Pozorovanie hviezd a padajúcich perzeidov, výlet do pralesa Rožok, dobrodružstvo po stopách prevádzačov, ale aj rozprávky vo večerníčkovej chalúpke pre najmenších. Vyberte sa s rodinou na jedinečný výlet a spoznajte unikátny kraj Slovenka – Poloniny, kde na vás počas víkendu od 13. do 15. augusta čakajú originálne zážitky a miesta, aké nespoznáte nikde inde. Doprajte sebe i svojim deťom návštevu unikátneho podujatie „Objavte POLONINY“, kde na vás z každého kúta dýcha kus histórie. Ochutnajte špeciality nenapodobiteľnej rusínskej kuchyne a spoznajte temperamentný miestny folklór.

Zážitkový víkend sa uskutoční v ôsmich obciach v Národnom Parku Poloniny v okrese Snina. „Aktivity sú rozložené do ôsmich obcí – Stakčín, Stakčínska Roztoka, Topoľa, Runina, Ulič, Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica. „Víkendový program Objavte POLONINY je výbornou príležitosťou ako spoznať tento zabudnutý kút našej krajiny. Aj my sme ho objavili len na jar pred rokom – počas pandémie koronavírusu. Poloniny majú krásnu prírodu, fantastickú atmosféru a výnimočných ľudí. Čím častejšie sem cestujeme, tým viac zaujímavostí objavujeme. Kto tento kút Slovenska navštívi na pár dní, dostane pod kožu jeho vône, chute, farby a humor. Všetko v nádhernej prírode, so srdečnými ľuďmi a autenticky po rusnacky!“ neskrýva nadšenie jedna z organizátoriek Eva Kocanová.

Foto: Objavte Poloniny

Pozorujte padajúce perzeidy, navštívte skutočný prales alebo „prevádzajte“

Do projektu sú zapojení obyvatelia regiónu, pričom každý poskytovateľ služby ponúka svoj vlastný špecifický zážitok. V rámci víkendu tak majú návštevníci na výber mnoho zaujímavých aktivít, od turistiky, cez gastronómiu, remeselné dielne až po folklór.Svojou časťou do programu prispeli aj traja astronómovia s profesionálnymi ďalekohľadmi a výkladom, vďaka ktorým budú môcť návštevníci pozorovať oblohu so všetkými jej krásami.

Medzi tie najobľúbenejšie a najunikátnejšie patria, podľa organizátoriek, nočné pozorovania mesiaca, planét, hviezd a padajúcich perzeid, ktoré sa konajú v Runine – obci s najtmavšou oblohou na Slovensku. „Návštevníci môžu na vlastnej koži zažiť aj vojnové príbehy a samozrejme, užiť si miestny temperamentný folklór, ako inak – na rusnáckej zábave. A skoro všetko v rusínskej jazykovej mutácii,“ smeje sa Eva Kocanová.

Foto: Objavte Poloniny

Dobrodružstvo pohľadom na nočnú oblohu ale nekončí. Poloniny ponúkajú jedinečnú možnosť, návštevu skutočného pralesa, a to aj bez toho, aby ste opustili republiku. Znie to neuveriteľne, ale prales máme aj u nás doma. Konkrétne aktivity jeho návštevy približuje Eva Kocanová: „Záujemcovia sa dostanú do pralesa Rožok, kde v spoločnosti sprievodcu spoznajú prírodu a divočinu, alebo sa môžu vybrať po stopách prevádzačov k tajomnej schengenskej hranici, prípadne si zvoliť cykloturistiku v nádhernej prírode a zároveň spoznať aj čarovné drevené chrámy s bohatou históriou – a je jedno, či peši, alebo na bicykli.“

Návštevníci trojdňového maratónu zážitkoch tak budú môcť na vlastnej koži okúsiť aj atmosféru divokej minulosti, ktorá tento kraj sprevádza.

V rámci gastronomických zážitkov sa účastníci naučia uvariť regionálne špeciality, ako napríklad preslávené tatarčane pirohy a dozvedia sa aj tajné grify, ktoré obyčajne prezrádzajú babičky svojim vnučkám. Vyskúšať si môžu aj mnohé tradičné remeslá, zamerané na tkanie, prácu s drevom, prútím či ovčou vlnou.

Foto: Objavte Poloniny

Malí hrdinovia

Podujatie bude zážitkom nielen pre dospelých, no i pre ich deti. Každý člen rodiny si nájde v mimoriadne pestrom program to svoje. Pre tých menších pripravili organizátori podujatia Objavte POLONINY napríklad dobrodružnú hru „Ako hrdina svetovej vojny“, počas ktorej sa deti oboznámia s históriou regiónu a zažijú vlastné hrdinstvá. Neopakovateľným zážitkom budú určite i rozprávky priamo vo večerníčkovej chalúpke.

Pripravte pre seba a svojich blízkych originálny program na víkend, na ktorý nezabudnú. Užite si augustový víkend (13.-15.8.) v kraji, ktorý je neobjavený, no ponúka množstvo neopakovateľných zážitkov, chutí, vôní a zábavy.

Celý program podujatia nájdete TU: https://www.objavtepoloniny.sk/preskumaj-vsetky-zazitky/

Foto: Objavte Poloniny

