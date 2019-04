Aktualizované: Poslanci rokovali o kandidátoch na ústavných sudcov, čaká ich ďalšia voľba

aktualizované 3. apríla 10:23

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) – Poslanci parlamentu v stredu predpoludním rokovali o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu SR a opäť ich čaká hlasovanie, ktoré je naplánované na 17:00. Podľa dostupných informácií nebola doteraz dohoda na žiadnom mene spomedzi 29 kandidátov.

Kým väčšina koaličných poslancov hovorí o tajnej voľbe, ktorá má zaručiť úspech na druhý pokus, niektorí odborníci na ústavné právo, ako aj občianski aktivisti z rôznych sfér žiadajú verejnú voľbu. Rovnakú alternatívu podporuje tiež viacero opozičných strán.

Vypočutie pred ústavnoprávnym výborom

Uchádzači o talár na Ústavnom súde SR už absolvovali verejné vypočutie, pričom parlamentný ústavnoprávny výbor posunul do pléna všetkých 29 kandidátov.

Kandidáti na post ústavných sudcov Pavol Boroň, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Radovan Hrádek, Stanislav Irsák, Martin Javorček, Rastislav Kaššák, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Peter Molnár, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Robert Šorl, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.

Parlament volil sudcov už vo februári tohto roka, pod neúspech hlasovania sa podpísali hlavne poslanci vládnej strany Smer-SD, ktorí odovzdávali väčšinou prázdne hlasovacie lístky, čím voľbu zablokovali.

Košický súd je tak od 16. februára tohto roka značne paralyzovaný, keď na ňom zostali iba štyria sudcovia z trinástich. Prakticky funguje iba jeden trojčlenný senát v dvoch variantoch. Na riadny chod súdu musí Národná rada SR zvoliť 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu.

Dostál hovorí o politike a taktizovaní

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) v stredajšej rozprave uviedol, že našou povinnosťou je čo najskôr obsadiť chýbajúce miesta na Ústavnom súde SR. „Na ústavnom súde ich chýba deväť. Preto by sme mali zvoliť 18 kandidátov a ponúknuť tak prezidentovi dvojnásobný počet na výber,“ dodal.

Naživo: Rokovanie Národnej rady SR

V úvode svojho vystúpenia sa spýtal, prečo sa bude o sudcoch hlasovať až dnes (v stredu, pozn. red.), keď sa schôdza parlamentu začala už minulý utorok. Podľa neho je za tým politika a taktizovanie.

„Boli prezidentské voľby a vládna koalícia zrejme chcela hlasovať až potom, ako budú známe výsledky volieb. Ešte asi žila možnosť, že by zvíťazil Maroš Šefčovič,“ vysvetlil a dodal, že to by otvorilo predsedovi strany Smer-SD Robertovi Fico dvere na Ústavný súd SR.

Žitňanská pripomenula dôležitosť ústavného súdu

Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská v rozprave povedala, že voľba ústavných sudcov musí byť pre všetkých poslancov parlamentu absolútne najdôležitejšia téma zo všetkých.

Vrátila sa aj k minulotýždňovej dohode vládnej koalície so stranou Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. „Videli sme na vlastné oči, že vládne strany sú ochotné rokovať so stranou Mariána Kotlebu. To je jednoducho neakceptovateľné,“ pripomenula exministerka.

Žitňanská tiež vo svojom vystúpení pripomenula dôležitosť Ústavného súdu SR, ktorý má byť garantom demokracie na Slovensku

„Je absolútne zvrátené uvažovať politickou vypočítavosťou, zvoliť šiestich nových sudcov a myslieť si, že Ústavný súd SR bude funkčný. No nebude, pretože je zásadný rozdiel, či má plénum súdu sedem ľudí, alebo trinásť ľudí. Pri minimálnom počte siedmich sudcov stačí, aby mal jeden z nich iný názor, alebo ochorel,“ priblížila Žitňanská.

Podľa exministerky nebude na Slovensku právny štát, kým nebude voľba sudcov politickou témou číslo jeden. „Nebude na Slovensku právny štát, keď táto snemovňa bude plná iba vtedy, keď bude kandidovať Robert Fico (Smer-SD). Musím, žiaľ, konštatovať, že zatiaľ čo pri prvej voľbe to bola politická téma číslo jeden, teraz to tak nie je,“ povedala.

Žitňanská pripomenula prelomové rozhodnutie Ústavného súdu SR z konca januára tohto roka, keď súd vyhlásil ústavný zákon za protiústavný, čím sa postavil v právomociach nad Národnú radu SR.

Kandidovali aj Fico či Kresák

V prvom kole sa o post ústavného sudcu uchádzali viacerí súčasní či bývalí politici. Okrem iných napríklad expremiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý svoju nomináciu tesne pred hlasovaním stiahol, či Peter Kresák (Most-Híd) a štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská.

Najväčšiu polemiku otvoril Fico, ktorý voľbu ústavných sudcov označil za politickú, pretože na konkrétnych menách musí byť dohoda poslancov.

Pred voľbou medializované informácie naznačovali, že sa koalícia zhodla aspoň na šiestich menách, napokon však nebol zvolený žiaden z kandidátov. Kým pri prvotnej voľbe bolo prihlásených pôvodne 40 kandidátov, marcovú prihlášku odobrilo iba 30. V prípade, že sa opäť poslanci nedohodnú, bude sa celý proces opakovať, vrátane verejného vypočutia.

Podľa platných pravidiel musia uchádzači splniť niekoľko zákonných predpokladov. Napríklad musia byť rešpektovanými osobnosťami z právnej obce, mať minimálne 40 rokov či absolvovanú 15-ročnú prax v právnickom povolaní. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39.

